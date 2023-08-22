أنوثة راقية.. ياسمين صبري تسحر القلوب بإطلالة لافتة

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها فى جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ياسمين صبري بإطلالة جذابة، مرتدية تنورة قصيرة باللون الاسود وبادى كت مكشوف واعتمدت على المكياج الترابي الصاخب الذي أبرز جمال ملامحها.

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

فيلم البعبع

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمد أنور،ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.