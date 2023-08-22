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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغرفة التجارية بالإسماعيلية: نحرص على إنجاز توجيهات الرئيس لإنعاش الأسواق واللوجيستيات

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حربي كامل أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية، والوفد المرافق له، بمقر الغرفة التجارية.

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد عددا من الطرق والمحاور الرئيسية


جاء ذلك بحضور أسامة العدوي نائب ثان الغرفة التجارية، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين صندوق، أحمد سامي سليم امين مساعد صندوق، امال ابراهيم، صابر همام، احمد موسي، محمد فايق، محمد محمود ، علي العدوي، كمال حمودة، حاتم العدوي « أعضاء مجلس الإدارة».

خلال اللقاء، أكد اكرم الشافعي علي أهمية التحالف من أجل إنجاز  توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنعاش الأسواق  واللوجيستيات عن طريق تنويع الواردات خلال تنمية الصادرات.

واختتم أكرم الشافعي حديثه، مشيرا إلي أهمية تكاتف جميع القوي السياسية من أجل المشاركة الفعالة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ضم وفد « الحركة الوطنية المصرية»، كلا من عماد الشاعر امين مساعد، رضا على الدين امين لجنه التجارة والصناعة، على أبو بكر أمين لجنه التخطيط والمتابعة، سهام يوسف أمين لجنه الشكاوى، نيفين كمال أمين امانة المواطنة، حكمت حسن أحمد أمين لجنه العلاقات العامة.

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