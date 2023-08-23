بعد تثبيت أسعار الكهرباء.. سجل أرقام العداد بنفسك وأحسب فاتورتك

وفرت وزارة الكهرباء عدة تطبيقات لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين , ومن أبرز تلك التطبيقات تسجيل قراءة العداد تمهيدًا لإصدار فاتورة الكهرباء الشهرية، ويمكن للمواطن تسجيل قراءة العداد وحساب فاتورة الكهرباء بسهولة بعد قرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء

وذلك دون انتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد؛ خصوصًا أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول في شريحة كهرباء أعلى في حالة تأخر مندوب الشركة، وبالتالى زيادة فاتورة الكهرباء .

ويستطيع المواطن قراءة العداد والتسجيل إلكترونيا على موقع شركة توزيع الكهرباء التابع لها دون الحاجة إلى الذهاب إلى الشركة بنفسه لتقديم قراءة العدادات.



طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء

ويستعرض صدى البلد لقرائه طرق تسجيل قراءة عداد الكهرباء والتى تبدأ من يوم 29 من كل شهر وهي:

-اختيار نوع الخدمة من خلال الضغط على أيقونة قراءة العدادات

يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك

-إدخال البيانات المطلوبة ( رقم العداد، والمنطقة، والعنوان ، كتابة قراءة العداد الشهرية)

الضغط على أيقونة التسجيل

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية

-يمكن للمشترك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، من خلال الرابط التالي: https://cutt.us/XvH6D .

واختيار الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

-اختيار الشركة التابعة لهاعلى مستوى محافظات مصر.



-إدخال البيانات المطلوبة: الاسم والمحافظة والفرع التابع لك وكتابة رقم الاشتراك.



-الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وستظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين.

في بعض الشركات سيتطلب منك التسجيل من أجل الاستعلام عن الفاتورة

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد



يمكن للمشترك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت؛ يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات.

يختار المشترك الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

يقوم المستعلم بكتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها "الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقمًا- رقم العداد المكون من 10 أرقام".

-يقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.



كما يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك» .

-ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

-ثم ادخال قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

-ثم سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

و قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوزارة أطلقت برنامج «القراءة الموحد» ، والقراءة تكون عبر صورة يتم نقلها إلى مراكز جمع القراءات، كما يمكن المواطن ارسال القراءة عبر المنصة الإلكترونية.