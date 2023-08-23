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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختطاف عراقيين في إيران وخارجية بغداد تصدر بيانا مهما

العراق - علم
العراق - علم

أصدرت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الأربعاء، بيانا مهما بشأن مقاطع فيديو يظهر فيها عدد من العراقيين المختطفين في إيران.

وذكر المتحدث باسم الوزارة العراقية الصحاف للوكالة الرسمية إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لعدد من المخطوفين العراقيين في إيران قرب الحدود الإيرانية التركية، وتم إطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية من قبل الخاطفين"، مبينا أن "مقاطع الفيديو تعود لحالة خطف منذ شهر يوليو  2023".

وأفاد بأن الجهات الأمنية المختصة لكلا البلدين والسفارة العراقية في طهران تتابع هذه الحالات لتحجيمها خاصة وانهم يقومون بعمليات نصب واحتيال للحصول على الأموال. 

كما دعا  المواطنين العراقيين الى عدم الانجراف وراء مواقع التواصل الاجتماعي والشخصيات غير الموثوقة لعدم الوقوع بيد هذه العصابات الخارجة عن القانون.

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