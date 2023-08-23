وعكة صحية تصيب الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي



تعرض الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي الي وعكة صحية نقل علي اقرها الي المستشفي العسكري بتونس.

ومن جانبه صرح الأمين العام المساعد باتّحاد الشغل، أنور قدور، لموزاييك، بانّ الطبوبي تعرّض لوعكة صحية استوجبت إيواءه بالمستشفى العسكري ليتعذّر عليه بذلك الإشراف على مؤتمر الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية أمس.

وبدوره نشر اتحاد الشغل التونسي فيديو على صفحته على فيسبوك، أن عودة الطبوبي للنشاط ستكون خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الجامعة العامة للبلديات وذلك اثر خضوعه الى فحوصات "عادية" بالمستشفى العسكري، وفق قوله.

