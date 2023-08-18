تنظيم وقفة تضامنية.. جمعية القضاة في تونس تندد باستدعاء رئيسها للمحاكمة

طالبت جمعية القضاة التونسيين اليوم بوقف التتبعات التأديبية والجزائية ضد رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، محذرة من أي قرارات تعسفية ضده.

ووفق موزاييك؛ فقد أعلنت عن تنظيم وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية يوم الإثنين القادم صباحا أمام المحكمة الابتدائية بالكاف، مشيرة إلى أنها ستقوم بنقل الراغبين في المشاركة فيها من أمام قصر العدالة بشارع 9 أفريل بتونس.

وعبّرت الجمعية عن تضامنها التام والمطلق مع رئيسها في ما يتعرض له من تتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية.

وكان عدد من المنظمات والجمعيات قد دعوا في بيان لهم إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد رئيس جمعية القضاة لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سيمثل يوم الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل" في خضم تحركات القضاة دفاعا عن القضاة المعفيين في 1 يونيو 2022.