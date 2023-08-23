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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة تروي مأساتها: كنت بخبط دماغي في الحيط وبكسر البيت

مأساة بسمة مع تعرضها
مأساة بسمة مع تعرضها للسحر

كشفت بسمة عن مأساتها مع عمها وعمتها بسبب الميراث، قائلة “عمي كان عايز ابويا يتنازل عن الورث، وعمي وعمتي بوظوا سمعتي في البلد، وأصبت بصدمة عصبية وكنت بتعالج، والممرضين في المستشفي عرفوني من كتر ما كنت بروح ولما كنت بروح المستشفي مكنتش عارفة أنه معمولي عمل”

 

وقالت بسمة، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن جارتنا أخبرت مي أن انا عليا عمل لأنه كنت بخبط دماغي في الحيطة وكنت بكسر في البيت". 

 

 مأكلش ولا أشرب حاجة 

وتابعت بسمة، أنه روحنا لشيخة وكنا في منطقة مقابر وقامت الشيخة بحفر في مكان ما ووجدت  زجاجة بها مياه وصراصير، وأخبرتني أنه  اتعملي عمل على عضمة كلب وقالتلي أنه لازم ارجع ورجعت قشر بيض وورق، وقالتلي انه مأكلش ولا أشرب حاجة حتى يتم تطهير جسمي من العمل اللي اتعملي"

الميراث صدمة عصبية المستشفى نهال طايل برنامج “تفاصيل

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