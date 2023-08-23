بسمة تروي مأساتها: كنت بخبط دماغي في الحيط وبكسر البيت

كشفت بسمة عن مأساتها مع عمها وعمتها بسبب الميراث، قائلة “عمي كان عايز ابويا يتنازل عن الورث، وعمي وعمتي بوظوا سمعتي في البلد، وأصبت بصدمة عصبية وكنت بتعالج، والممرضين في المستشفي عرفوني من كتر ما كنت بروح ولما كنت بروح المستشفي مكنتش عارفة أنه معمولي عمل”

وقالت بسمة، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن جارتنا أخبرت مي أن انا عليا عمل لأنه كنت بخبط دماغي في الحيطة وكنت بكسر في البيت".

مأكلش ولا أشرب حاجة

وتابعت بسمة، أنه روحنا لشيخة وكنا في منطقة مقابر وقامت الشيخة بحفر في مكان ما ووجدت زجاجة بها مياه وصراصير، وأخبرتني أنه اتعملي عمل على عضمة كلب وقالتلي أنه لازم ارجع ورجعت قشر بيض وورق، وقالتلي انه مأكلش ولا أشرب حاجة حتى يتم تطهير جسمي من العمل اللي اتعملي"