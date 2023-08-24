بعد القرار الجمهوري بتعيينه| السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني رئيس الرقابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة، اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.

وتنشر صدي البلد السيرة الذاتية للمستشار تامر الفرجاني

تولي المستشار تامر الفرجاني العديد من المناصب المهمة منها مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ومديرا لإدارة التحفظ علي الأموال بمكتب النائب العام ورئيسا لمحكمة استئناف القاهرة وله تاريخ حافل في التحقيق في العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام