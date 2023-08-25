إنتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقاً فى مياه النيل بأسوان

لقى شاب مصرعه غرقاً فى مياه النيل بمدينة أسوان اليوم، الخميس، وتم انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بانتشال جثة شاب غريق أثناء السباحة فى مياه النيل بالجزر النوبية بمدينة أسوان، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشخص يدعى "على .أ" 22 سنة، وذلك أثناء السباحة بجزيرة بربر فراراً من الحر.

غرق

تم انتشال الجثة الغارقة من نهر النيل، وإيداعها فى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حادث الغرق.