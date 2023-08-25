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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: بريكس يسمح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية .. ومصطفى بكري يكشف عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

"الجن يسرق الذهب من البيوت".. عالم أزهري يحسم الجدل حول هذا الأمر

عقب الشيخ أحمد تركي، عالم أزهري، على تصريحات من أحد الأشخاص الذي يزعم أنه منتمي إلى الازهر الشريف والذي صرح بأن الجن من الممكن أن يسرق الذهب والأموال وحتى الأشخاص بحسب تصريحاته، قائلا إن هذا أمر عار تماما من الصحة، وهذا أمر يدخل في طريق الدجل، ولم يسمع به أحد من القرن الماضي. 

 

لا سيطرة لعملة دولية محددة.. مدبولي: بريكس يسمح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن  تجمع بريكس يسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية وبالتالي لا يكون هناك سيطرة لعملة دولية محددة.

حقيقة تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد

كشف الإعلامي محمد علي خير، عن حقيقة ما يتردد في الفترة الماضية، حول إمكانية تأجيل الدراسة في مصر بسبب متحور كورونا الجديد، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد داخل مصر خلال الآونة الأخيرة، وسط حالة من الترقب بين قطاع كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، إذ أن بعض المواطنين بدأت تنتابهم حالة من القلق بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر. 

بفعل فاعل أم حادث.. مصطفى بكري يضع سيناريوهات تحطم طائرة قائد فاجنر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تحطم طائرة قائد فاجنر ترك العديد من التساؤلات، مشيرا إلى أنه لا أحد يتوقع أن العملية بفعل فاعل، أم أن سقوط الطائرة قضاء وقدر.

 

4 حتى الآن.. مصطفى بكري يكشف عن أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال فترة وجيزة جدا، معلقا “في تقديري إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية، والتي تشمل شروط الترشيح والإشراف القضائي والمراقبة على سير العملية الانتخابية، والتصاريح الإعلامية، ومتابعة العملية الانتخابية من البداية حتى الإعلان عن النتائج”.

"الناس اتنمروا عليها".. اتهامات وهجوم على أسما شريف منير بسبب حلاقة شعرها ..فيديو

أثارت الفنانة أسما شريف منير، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد واحد من التصرفات الجنونية التي اتخذتها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اهتمام كبير من كافة متابعيها على "السوشيال ميديا" بالتصرف الذي قررت اتخاذه، وإعلانه أمام الجميع. 

 

الدولار.. استفادة كبرى لمصر بعد الانضمام لبريكس.. فما هي؟

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، دلالات ومميزات انضمام مصر إلى مجموعة وتكتل بريكس اعتبارا من يناير 2024.

 

فقدان الوزن.. أستاذ أمراض باطنة يضع روشتة لعلاج مرض السكر

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن الشفاء من مرض السكر قد يكون ممكنا، من خلال وجود برامج لعلاج المريض خاصة من النوع الثاني، في أول 5 سنوات من الإصابة بالمرض.

 

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