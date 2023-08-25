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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. Realme تطلق سماعة لاسلكية رخيصة بعمر بطارية يصل لـ40 ساعة و5 ميزات جديدة في واتساب تجعل حياتك أسهل

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفاجأة جديدة من WhatsApp.. وجهة إعدادات محسنة إليك تصميمها

أفاد تقرير جديد بأن تطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta، طرح واجهة مستخدم جديدة لإعدادات التطبيق على أجهزة أندرويد.

 

عشان متخسرش كتير.. احذف بطاقة الفيزا من جوجل بلاي بهذه الطريقة

يمكنك بسهولة إضافة معلومات بطاقتك الائتمانية (الفيزا) إلى متجر جوجل بلاي Google Play، لشراء بعض المزايا الإضافية لتطبيقات أندرويد أو الاستمتاع ببعض التطبيقات المدفوعة، وفي بعض الأحيان، قد لا يرغب بعض في حفظ معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بهم في متجر Google Play، لذلك سنوضح لك فيما يلي كيفية إزالة بطاقة الائتمان من متجر جوجل بلاي.

 

لمحدودي الدخل.. Realme تطلق سماعة لاسلكية بعمر بطارية يصل لـ40 ساعة

أطلقت العلامة التجارية ريلمي Realme، لصناعة الهواتف الذكية سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds T300 TWS، في إندونيسيا، والتي ستنافس أفضل السماعات بالسوق من حيث السعر والمواصفات.

 

كاميرا 50 ميجا بكسل.. موتورولا تكشف عن هاتف 5G بإمكانات مميزة

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتفها الجديد Moto G84 في الهند في الأول من شهر سبتمبر المقبل، وقبل إطلاقه بشكل رسمي تم إدراج الهاتف على الموقع الهندي للعلامة التجارية.

 

جروبات بلا أسماء.. 5 ميزات جديدة في واتساب ستجعل حياتك أسهل

غالبا ما يقدم تطبيق واتساب WhatsApp، أهم منصات المراسلة الفورية الأكثر شعبية في العالم، ميزات جديدة كل فترة، في حين أن بعض هذه الميزات تجلب تغييرات مطلوبة بشدة لاستخدامات التطبيق المختلفة بشكل يومي، فإن الكثير منها يضيف وظائف جديدة إلى خدمة المراسلة، إليك بعضا من أحدث ميزات WhatsApp التي يمكنها تحسين إنتاجيتك وتجربة المستخدم الشاملة.

 

بكاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل رائد من هونر يقهر سامسونج وشاومي 
 

تعد شركة هونر Honor، واحدة من شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية، التي تتميز بتصميم مجموعة من أنجح الهواتف الذكية متوسطة الفئة في السوق، ومؤخرا أعلنت العلامة التجارية الصينية عن هاتف رائد بمواصفات قوية يأتي كمنافس لهواتف سامسونج الرائدة.

 

فرصة متتعوضش.. خصم ضخم على جوال شاومي ريدمي نوت 12

 

يتميز جوال شاومي ريدمي نوت 12، بالعديد من المواصفات شبة الرائدة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من أحدث وأقوى هواتف أندرويد متوسطة الفئة بالأسواق وبفضل مميزاته الرائعة حققت الشركة مبيعات كبيرة منه، فهو يأتي مزودا بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

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