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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شروط الالتحاق بالمعهد الصحي الشرطي

المعهد الصحي الشرطي
المعهد الصحي الشرطي

يسعي الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة إلي البحث عن المعاهد والكليات التي يمكنهم التقديم لها خاصة أن هناك بعض المعاهد التي يتم القبول فيها بعد توافر شروط بعينها والتي من بينها المعهد الصحي الشرطي.


المعهد الصحي الشرطي

وسمحت وزارة الداخلية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية بسحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية بداية  الإثنين 7 أغسطس وذلك لقبول دفعة جديدة للطلبة الراغبين فى الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية "ذكور – إيناث" بـ "القاهرة، الإسكندرية" للعام الدراسى "2023-2024" من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة "علمى علوم" أو الشهادة الثانوية الأزهرية "علمى" من الذين يجتازون الاختبارات المقررة.

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شروط التقديم فى المعهد الصحي الشرطي

- يشترط للتقديم فى المعهد الصحي الشرطي  أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس

- كما يشترط ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية وألا يزيد عن 25 سنة فى أول أكتوبر 2023م
- كما تتضمن الشروط ألا يقل الطول عن 160سم للإناث، 165سم للذكور.

- وتشمل الشروط ألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10كجم.

- يشترط فى المتقدم أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة شعبة (علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية (علمى) للعام الدراسي الحالي (2022- 2023) أو (أى أعوام سابقة) - (مع مراعاة ما ورد بالبند الثانى فيما يتعلق بسن المتقدم فى أول أكتوبر 2023) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.

- يشترط فى المتقدم بالمعهد الصحي الشرطي أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائياً "بالنسبة للذكور" ويتم تقديم شهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائى منها للجنة قبول الطلبات قبل بدء الاختبارات.

- وتشمل الشروط أيضا أن يكون الطالب محمود السيرة حسن السمعة

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة

- ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى

- كما يلزم أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يتعهد كتابةً بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد

- يقر الطالب بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقاً لاحتياجات العمل.


موعد انتهاء التقديم علي المعهد الصحي الشرطي


وسمحت وزارة الداخلية بسحب كرسات الشروط فى الفترة من الاثنين 7 أغسطس حتي يوم الخميس الموافق 7/9/2023 وذلك بمستشفيات الشرطة بـ (مدينة نصر- طنطا- الإسكندرية- أسيوط).

و يتم استلام الكراسات عقب استيفائها اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 حتى يوم الأحد الموافقة 10/9/2023 وذلك بمقر المعهد الفنى الصحى الشرطى- الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر فقط.

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مدة الدراسة بالمعهد الصحي الشرطي 


ويلتحق جميع الطلاب بالمعهد للدراسة بنظام التردد اليومى ويلتزمون بالقواعد الانضباطية وبالزى المقرر والمظهر العام والسلوك القويم.


وتكون مدة الدراسة بالمعهد الفنى الصحى الشرطى سنتين دراسيتين- يمنح بمقتضاها الطالب دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية باعتماد وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى.


ويحصل الخريج على درجة معاون أمن ثالث يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات المختلفة وفقاً للقانون والضوابط الحاكمة فى هذا الشأن.

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