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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق 2023.. شروط كلية البنات و8 أقسام لطالبات علمي وأدبي

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

يتصدر تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023  بحث جوجل، حيث تمكن 344 ألفا و386 طالبا وطالب بالشعبتين العلمية والأدبية من تسجيل رغباتهم في أعمال تنسيق المرحلة الثانية، والتي انطلقت خلال الفترة من 15 أغسطس حتى يوم 20 أغسطس الجاري، إلى أن أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق كليات المرحلة الثانية 2023 ويبحث الكثير من الطالبات عن كلية البنات جامعة عين شمس.

 

ويستعرض موقع صدي البلد شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، وذلك لكل الطالبات اللواتي ظهرت لهن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكلية آداب بنات جامعة عين شمس.

 

شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس


تشتمل كلية آداب بنات جامعة عين شمس على 8 أقسام رئيسية تخضع الطالبة فيها للتنسيق الداخلي قبل التحاقها بواحدة من هذه الأقسام، وذلك وفقًا للقواعد المعلنة من مجلس الكلية، ونوضحها لكم عبر القاهرة 24 بعدما أعلنت الصفحة الرسمية لكلية بنات عين شمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، شروط أقسام كلية آداب بنات كالتالي:


شروط الالتحاق بقسم اللغة العربية وآدابها


يشترط للالتحاق بقسم اللغة العربية وآدابها أن تكون رغبة أساسية مكتوبة لدى الطالبة في التنسيق الداخلي للكلية، مع مراعاة حصولها على أعلى درجة في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة.

 

شروط الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها


يشترط للالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية أن تكون رغبة أساسية مكتوبة لدى الطالبة أيضًا، وأن تكون حاصلة على مجموع عالي في مادة اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة، وأن تجتاز الطالبة امتحان القبول بالقسم، وهو امتحان تحريري لقياس مهارات الطالبة اللغوية ومهارات التفكير النقدي، وميل الطالبة لدراسة الادب واللغة، شرط نجاحها في الامتحان بدرجة لا تقل عن 60%.

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شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية وآدابها


ولمن يبحث عن شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، فقد أعلنت الكلية شروط الالتحاق بقسم اللغة الفرنسية على أن تكون الطالبة من خريجات المدارس الفرنسية أو الفرنسية التجريبية للاتي درسن اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة، كما يقبل القسم الطالبات اللواتي درسن اللغة الفرنسية كلغة ثانية من الابتدائي حتى الثانوي وحاصلة على شهادة Delf A2 من المركز الفرنسي بمصر.

 

شروط الالتحاق بقسم التاريخ


يشترط قسم التاريخ في كلية الآداب بنات جامعة عيم شمس أن تكون الطالبة حاصلة على أعلى مجموع في مادة التاريخ وكذلك أعلى مجموع في الثانوية العامة.

 

شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا


استكمالًا لتوضيح شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، فإن شروط الالتحاق بقسم الجغرافيا يتمثل في رغبة الطالبة، وحصولها على أعلى الدرجات في المجموع الاعتباري وهو المجموع الكلي + مادة الجغرافيا لطالبات الشعبة الأدبية، أو مادة الجيولوجيا لطالبات شعبة علمي علوم، أو مادة الرياضيات التطبيقية لطالبات شعبة علمي رياضة.

 

شروط الالتحاق بقسم الفلسفة


أما الالتحاق بقسم الفلسفة في كلية بنات عين شمس للعام الجامعي 2023/2024 فلا يشترط سوى أن تكون رغبة الطالبة وأن تكون حاصلة على أعلى الدرجات في المجموع الكلي للثانوية العامة سواء علمي أو أدبي.

 

شروط الالتحاق بقسم علم الاجتماع


لا تنضم الطالبة لقسم علم الاجتماع إلا بعد كتابة هذا القسم في رغبتها الأولى أثناء إجراء التنسيق الداخلي للكلية، ويشترط لقبولها أن تكون حاصلة على أعلى الدرجات في مادة علم النفس والاجتماع لطالبات الشعبة الأدبية، وأعلى الدرجات في مجموع الثانوية العامة الكلي لطالبات الشعبة العلمية.

 

شروط الالتحاق بقسم علم النفس


نوضح آخر شروط أقسام كلية آداب بنات عين شمس، بشروط الالتحاق بقسم علم النفس، حيث يقبل الطالبات الحاصلات على أعلى الدرجات في مادة علم النفس والاجتماع وذلك لطالبات الشعبة الأدبية، أما طالبات الشعبة العلمية فلابد لهن الحصول على أعلى درجات المجموع الاعتباري وهو المجموع الكلي + درجات مادة اللغة الإنجليزية، كما يشترط دراسة الطالبة لمادة الاقتصاد والإحصاء.


تنسيق كلية البنات 2023


علوم بنات عين شمس علمي علوم 327
آداب بنات عين شمس أدبي 302.5
علوم بنات عين شمس رياضة 288
تربية بنات عين شمس علمي علوم 287.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس علمي علوم 270
تربية طفولة بنات عين شمس علمي علوم 262
تربية بنات عين شمس رياضة 258
آداب بنات عين شمس علمي 256
اقتصاد منزلي بنات عين شمس علمي 250.5

 

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