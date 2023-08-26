أخبار التوك شو| المفتي: لا فرق بين قيمة حب الوطن والدين.. بكري: أغلب الأحزاب السياسية أعلنت تأييد السيسي في انتخابات الرئاسة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى

مصطفى بكري: أغلب الأحزاب السياسية أعلنت تأييد السيسي في الانتخابات المقبلة

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن أسماء الأحزاب السياسية التي أعلنت تأييدها لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.



يمن الحماقي: انضمام مصر للبريكس يمنحها تسهيلات ومزايا في التبادل التجاري

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك تفاؤل كبير بعد انضمام مصر للبريكس، كما أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري ستتأثر للأفضل.



أكثر من 33 طنا.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات، إنه كان هناك استقرار في أسعار الذهب منذ 3 أسابيع تقريبا، إذ أن بعض القنوات وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل بشكل قوي ضد الدولة، وهذه الصفحات والقنوات تعمل على نشر شائعات حول أن أسعار الذهب في مصر سترتفع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وأن الجنيه المصري سعره سينخفض وأشياء من هذا القبيل.



حسام موافي: الاكتئاب يسبب ألما في الصدر.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافى، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، العلاقة بين وجود ألم في الصدر في الجانب الأيسر، ويقابله ألم في الذراع بذات الاتجاه، معقبًا: «الألم اللي زي كدا مستحيل نفوته عادي».



حافظوا على الدولة الوطنية.. المفتي: لا فرق بين قيمة حب الوطن والدين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إنه ينبغي الحفاظ على الدولة الوطنية، مؤكدًا أنه لا فرق بين قيمة حب الوطن، وقيمة حب الدين.



المفتى: فهم الشرع يكون منقوصا إذا كان العالم معزولًا عن الواقع

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التركيز على فقه الدولة مهم فى تحقيق سير الفتوى فى اتجاه صحيح يحقق مصالح المجتمع.



شوقي علام: الفتوى في مسارها الصحيح المنضبط تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ضرورة مراعاة الوسطية في النقل من التراث الفقهي والإفتائي عند التعامل مع الواقع والمستجدات، مؤكدا:"الفتوى في مسارها الصحيح المنضبط تؤدي إلى الاستقرار المجتمعي"



لهذا السبب.. أحمد كريمة يلقي سبحته على الهواء

قام الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، بـ إلقاء سبحته على الهواء، وذلك لتشكيك الشيخ هاني الصالحي الداعية الإسلامي، في الجاذبية الأرضية.



أحمد فهمى عن كلبته زيزي: ضراير هي وهنا ومرة صورت معايا إعلان

تحدث الفنان أحمد فهمى، عن كلبته زيزي، والعلاقة بينها وبين زوجته هنا الزاهد، وتخطيطه للمستقبل.



ناجي شحاتة: دفاع المتهمين في قضية غرفة عمليات رابعة حاولوا تعطيل القضية كثيرا| فيديو

قال المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن قضية غرفة عمليات رابعة، أحيلت إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة، موضحا: «فوجئت بكم الشخصيات الموجودة في القضية من المتهمين، كان فيها المرشد محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ومحامي الجماعة، ومفتي الجماعة عبد البر، وصفوت حجازي، وصلاح سلطان وابنه محمد صلاح سلطان».

