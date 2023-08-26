الدراسات العليا بجامعة القاهرة| دار العلوم تكشف تفاصيل التقديم.. وكلية الدراسات الإفريقية العليا تعلن قبول دفعة جديدة

الدراسات العليا بجامعة القاهرة



دار علوم القاهرة: امتحان قبول تحريري قبل التقديم بالدراسات العليا

الدراسات العليا للنانو تكنولوجي: فتح باب التقديم لنهاية سبتمبر 2023

كلية الدراسات الإفريقية العليا تضع شروطا خاصة للقبول

يرغب الكثير من الطلاب، في استكمال دراستهم، والالتحاق بالدراسات العليا، وهي المرحلة التخصصية المتقدمة من الدراسات، وتتمثل في الحصول على الدبلومات، أو درجة الماجستير، أو الدكتوراه، والتي تعد في قمة الدرجات العلمية التي يمكن أن يحصل عليها الدارس، ولكن الكثير لا يعرفون شيئا عن التقديم، ويسألون عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا.

وتمتلك كل كلية بكل جامعة في الوقت الحالي موقعًا إلكترونيا خاصا بها، وعلى من يرغب في التقديم بالدراسات العليا أن يقوم بملء النموذج الخاص بالبيانات الشخصية قبل تقديم الأوراق الأصلية.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إنه قد تم فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى 2023-2024.

واضاف عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن باب التقديم للدراسات العليا فُتح منذ يوم الأربعاء 16 أغسطس ومستمر حتي الاربعاء 6 سبتمبر، لافتا الى أن التقديم متاح داخل إدارة الكلية وإنهاء ملفات الطلاب للالتحاق ببرامجها، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، عدا يومى الأحد والخميس من الساعة 9.30 صباحا إلي الساعة 11.30 صباحا، ولن يتم تلقي الطلبات بعد هذا التوقيت.

وأشار إلي أن امتحان القبول التحريري سيعقد يوم الإثنين الموافق 11-9-2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويليه مباشرة، الامتحان الشفوي، في اليوم نفسه.

واوضح الدكتور أحمد بلبولة أن اختبار القبول للدبلوم العام في اللغة العربية وآدابها يشمل أقسام (النحو والصرف والعروض- علم اللغة والدراسات السامية والشرقية- الدراسات الأدبية - البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن)، واختبار القبول للدبلوم العام فى الدراسات الإسلامية يشمل أقسام (الشريعة الإسلامية - الفلسفة الإسلامية- التاريخ الإسلامي)، وأن اختبار القبول للدبلوم الخاص في الدراسات اللغوية يشمل أقسام (النحو والصرف والعروض- علم اللغة والدراسات السامية والشرقية)، بينما اختبار القبول للدبلوم الخاص في الدراسات الأدبية يشمل أقسام (الدراسات الأدبية - البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن)، واختبار القبول للدبلوم الخاص الدراسات الإسلامية يشمل أقسام (الشريعة الإسلامية - الفلسفة الإسلامية- التاريخ لإسلامي).

واكمل أن شروط القبول الالتحاق ببرامج الدبلومات (العامة والخاصة) المطلوبة هي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم لبرامج الدبلوم العام في (اللغة العربية وآدابها أو في الدراسات الإسلامية) حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو من أي معهد علمي مناظر معترف به.

2- أن يكون المتقدم لبرامج لدبلوم الخاص (الدراسات اللغوية- الدراسات الأدبية والنقدية - الدراسات الإسلامية) من الطلاب الحاصلين على ليسانس دار العلوم بتقدير (مقبول) أو ليسانس دار العلوم تعليم مفتوح جامعة القاهرة فقط بتقدير (مقبول)، أو ليسانس من أي كلية مناظرة لدار العلوم بتقدير (جيد).

3- أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

4- أن يجتاز المتقدم دورة أساسيات البحث العلمي بعد نجاحه في الاختبار التحريري (التسجيل للدورة بمركز التدريب اللغوي).

وفي إطار متصل أعلن الدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .

وقال الدكتور عطية طنطاوى، أن كلية الدراسات الإفريقية العليا أعلنت عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).

شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية ( المهنى و الأكاديمى )

سيقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات و المعاهد العليا و التخصصات فى الجامعات المصرية و العربية و الحكومية و الخاصة الحاصلين على الليسانس و البكالوريوس.

شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات

يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة.

وعلى جانب آخر أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، عن بداية التسجيل ببرامجها المختلفة حتي نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

وأوضحت الشريف انه قد تم فتح باب التقديم لبرنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ، والذي يهدف إلي التدريب والترويج لإعداد جيل من خبراء الطاقة الشمسية بما يلبي احتياجات سوق العمل ويضمن مواجه التحديات المستقبلية كما تسعى الكلية للتميز في التدريب والبحث محليا وإقليميا بمجالات الطاقة الشمسية، وأن الفئات المستهدفة من البرنامج هم خريجين كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتكنولوجية وما يعادلها.

كما تم فتح باب القبول ببرنامج قسم تقنيات البيئة والترميم، والذي يهدف إلي تمكين الطلاب والباحثين من فهم المفاهيم العلمية لعلم وتقنية النانو وتطبيقاتها في الترميم والصيانة، وتدريس المبادئ الفيزيائية والكيميائي لتحضير المواد النانومتري وتحديد خصائصها بدقة عبر وسائل الفحص والتحليل المختلفة، واعداد طلاب متميزين قادرين على البحث العلمي في مجال تقني النانو والترميم ، وتنفيذ خطط بحثية مشتركة بين الأقسام العلمية بالكلية والجامعات المصرية، وإقامة شراكات محلية ودولية مراكز الترميم الصيانة والجامعات المتخصصة.

وأضافت أن الفئات المستهدفة من برنامج قسم تقنيات البيئة والترميم هم الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات ومعاهد معترف بها، وان الكليات المؤهل للالتحاق بالبرنامج هي : الأثار، العلوم، الهندسة، الفنون الجميل، والفنون التطبيقية يمكن الاعتراف بدرجات مكافئة من المجلس الأعلى للجامعات أو المعاهد العلمي والعملي المعترف بها.