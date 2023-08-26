عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا بجامعة القاهرة| دار العلوم تكشف تفاصيل التقديم.. وكلية الدراسات الإفريقية العليا تعلن قبول دفعة جديدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

الدراسات العليا بجامعة القاهرة
 

دار علوم القاهرة: امتحان قبول تحريري قبل التقديم بالدراسات العليا

الدراسات العليا للنانو تكنولوجي: فتح باب التقديم لنهاية سبتمبر 2023

كلية الدراسات الإفريقية العليا تضع شروطا خاصة للقبول

يرغب الكثير من الطلاب، في استكمال دراستهم، والالتحاق بالدراسات العليا، وهي المرحلة التخصصية المتقدمة من الدراسات، وتتمثل في الحصول على الدبلومات، أو درجة الماجستير، أو الدكتوراه، والتي تعد في قمة الدرجات العلمية التي يمكن أن يحصل عليها الدارس، ولكن الكثير لا يعرفون شيئا عن التقديم، ويسألون عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا.

وتمتلك كل كلية بكل جامعة في الوقت الحالي موقعًا إلكترونيا خاصا بها، وعلى من يرغب في التقديم بالدراسات العليا أن يقوم بملء النموذج الخاص بالبيانات الشخصية قبل تقديم الأوراق الأصلية.

 

ومن جهته، قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إنه قد تم فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى 2023-2024.

نتيجة تقليل الاغتراب .. رابط مباشر

واضاف عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن باب التقديم للدراسات العليا فُتح منذ يوم الأربعاء 16 أغسطس ومستمر حتي الاربعاء 6 سبتمبر، لافتا الى أن التقديم متاح داخل إدارة الكلية وإنهاء ملفات الطلاب للالتحاق ببرامجها، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، عدا يومى الأحد والخميس من الساعة 9.30 صباحا إلي الساعة 11.30 صباحا، ولن يتم تلقي الطلبات بعد هذا التوقيت.

وأشار إلي أن امتحان القبول التحريري سيعقد يوم الإثنين الموافق 11-9-2023 في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويليه مباشرة، الامتحان الشفوي، في اليوم نفسه.

واوضح الدكتور أحمد بلبولة أن اختبار القبول للدبلوم العام في اللغة العربية وآدابها يشمل أقسام (النحو والصرف والعروض- علم اللغة والدراسات السامية والشرقية- الدراسات الأدبية - البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن)، واختبار القبول للدبلوم العام فى الدراسات الإسلامية يشمل أقسام (الشريعة الإسلامية - الفلسفة الإسلامية- التاريخ الإسلامي)، وأن اختبار القبول للدبلوم الخاص في الدراسات اللغوية يشمل أقسام (النحو والصرف والعروض- علم اللغة والدراسات السامية والشرقية)، بينما اختبار القبول للدبلوم الخاص في الدراسات الأدبية يشمل أقسام (الدراسات الأدبية - البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن)، واختبار القبول للدبلوم الخاص الدراسات الإسلامية يشمل أقسام (الشريعة الإسلامية - الفلسفة الإسلامية- التاريخ لإسلامي).

واكمل أن شروط القبول الالتحاق ببرامج الدبلومات (العامة والخاصة) المطلوبة هي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم لبرامج الدبلوم العام في (اللغة العربية وآدابها أو في الدراسات الإسلامية) حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو من أي معهد علمي مناظر معترف به. 

2- أن يكون المتقدم لبرامج لدبلوم الخاص (الدراسات اللغوية- الدراسات الأدبية والنقدية - الدراسات الإسلامية) من الطلاب الحاصلين على ليسانس دار العلوم بتقدير (مقبول) أو ليسانس دار العلوم تعليم مفتوح جامعة القاهرة فقط بتقدير (مقبول)، أو ليسانس من أي كلية مناظرة لدار العلوم بتقدير (جيد).

3- أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

4- أن يجتاز المتقدم دورة أساسيات البحث العلمي بعد نجاحه في الاختبار التحريري (التسجيل للدورة بمركز التدريب اللغوي).

وفي إطار متصل أعلن الدكتور عطية طنطاوي عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .

نتيجة تقليل الاغتراب .. رابط مباشر

أخبار التعليم|حسم مصير العام الجديد بقرارات نهائية.. نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة.. جامعة القاهرة تحذر الطلاب

جامعة حلوان في أسبوع| استقبال وفد روسي من جامعة الصداقة لبحث تعزيز التعاون الثنائي.. استعدادات طبية لـ أسبوع شباب الجامعات

مركز جامعة القاهرة للغات والترجمة يقدم دورات لتعليم الأطفال الإنجليزية والفرنسية والألمانية

مشهد ساحر.. لؤلؤة المجموعة الشمسية تظهر في سماء مصر

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: تعيين 6 معيدين جدد من أوائل الدفعة

نتائج تنسيق الجامعات الأهلية 2023 .. مفاجأة بشأن كليات الطب والهندسة

معهد إعداد القادة وجامعة جنوب الوادي ينظمان البرنامج التدريبي لبناء الوعي

الآن.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء

قلب العقرب.. نجم أحمر عملاق يظهر بجوار القمر الليلة

وقال الدكتور عطية طنطاوى، أن كلية الدراسات الإفريقية العليا أعلنت عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).

شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية  ( المهنى و الأكاديمى ) 

سيقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات و المعاهد العليا و التخصصات فى الجامعات المصرية و العربية و الحكومية و الخاصة الحاصلين على الليسانس و البكالوريوس.

شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات 
يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة.

وعلى جانب آخر أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي، عن بداية التسجيل ببرامجها المختلفة حتي نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٣.

وأوضحت الشريف انه قد تم فتح باب التقديم لبرنامج دبلوم تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ، والذي يهدف إلي التدريب والترويج لإعداد جيل من خبراء الطاقة الشمسية بما يلبي احتياجات سوق العمل ويضمن مواجه التحديات المستقبلية كما تسعى الكلية للتميز في التدريب والبحث محليا وإقليميا بمجالات الطاقة الشمسية، وأن الفئات المستهدفة من البرنامج هم خريجين كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتكنولوجية وما يعادلها.

كما تم فتح باب القبول ببرنامج قسم تقنيات البيئة والترميم، والذي يهدف إلي تمكين الطلاب والباحثين من فهم المفاهيم العلمية لعلم وتقنية النانو وتطبيقاتها في الترميم والصيانة، وتدريس المبادئ الفيزيائية والكيميائي لتحضير المواد النانومتري وتحديد خصائصها بدقة عبر وسائل الفحص والتحليل المختلفة، واعداد طلاب متميزين قادرين على البحث العلمي في مجال تقني النانو والترميم ، وتنفيذ خطط بحثية مشتركة بين الأقسام العلمية بالكلية والجامعات المصرية، وإقامة شراكات محلية ودولية  مراكز الترميم الصيانة والجامعات المتخصصة.

وأضافت أن الفئات المستهدفة من برنامج قسم تقنيات البيئة والترميم هم الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات ومعاهد معترف بها، وان الكليات المؤهل للالتحاق بالبرنامج هي : الأثار، العلوم، الهندسة، الفنون الجميل، والفنون التطبيقية  يمكن الاعتراف بدرجات مكافئة من المجلس الأعلى للجامعات أو المعاهد العلمي والعملي المعترف بها.

الدراسات العليا علوم القاهرة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي الالتحاق بالدراسات العليا دار العلوم جامعة القاهرة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات| محمد صلاح يخضع للفحص الطبي لصالح اتحاد جدة.. وهذا بديله فى ليفربول

السفارة الروسية بالقاهرة تعلق على تدمير شحنه قمح لمصر بأوكرانيا

الصباحية تحولت لـ يوم عزاء| ما سر فاجعة رامي ومنار ليلة الدُخلة ؟

ظاهرتان جويتان تضربان هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

سأبدأ حياة جديدة.. نجم «إكس فاكتور» يكشف عن نيته لاعتزال الغناء

حقيقة إصابة عمرو وردة بمرض خبيث .. مصدر يفجر مفاجأة

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ24 ساعة المقبلة

حقيقة منح مكافأة 1000 جنيه من البريد المصري لحاملي بطاقات الرقم القومي

ترشيحاتنا

تنمر مش تريند| مفيدة شيحة: فكرت أحلق شعري زي أسما شريف منير

هل سيتم التصويت بإنتخابات الرئاسة إلكترونيا ؟.. الهيئة الوطنية تجيب

أخطر العناصر الإجرامية بأسوان .. مصرع صدام و2 من معاونيه فى مواجهة الشرطة

الداخلية تطلق خدمة إصدار تصاريح العمل "أول مرة" عبر الانترنت

دعاء يغفر الذنوب والكبائر .. و24 كلمة احرص عليهم عند سماع الأذان

ليفربول حسمها .. هل ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

طريقة عمل أرز بالبشاميل بأسهل الخطوات

توب جريء.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل رفقة صديقها

هتموت الذباب وهتخلي ريحة المنزل حلوة.. طريقة غير متوقعة للقضاء على الحشرات

فيديو

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

بعد تألقها بافتتاح مهرجان القلعة.. السورية فايا يونان تتصدر تريند جوجل

علا غانم: 7 سنين غياب غيروا فيا حجات كتير| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ