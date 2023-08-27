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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع المواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في غرب بيت لحم

صدى البلد

اندلعت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوسان غرب بيت لحم قبل قليل.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، بعملية إطلاق نار تستهدف خيمة للاحتلال في محيط مستوطنة "افني حيفتس" جنوب شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل طولكرم للخارجين من المحافظة ويسحب مفاتيح بعض المركبات، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون، مركبات المواطنين بالحجارة، جنوب وشرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنتي "حجاي" و"كريات اربع" المقامتين على أراضي المواطنين جنوب وشرق الخليل، نظموا مسيرات استفزازية وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على دوار بيت عينون، وعرقلت مرور المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

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