بمشاركة 40 ناشرا.. الهيئة العامة للكتاب توضح تفاصيل إطلاق معرض بالسويس.. فيديو

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض الكتاب في السويس هو الأول من نوعه، ويضم الكثير من الناشرين في دورته الأولى، وهو يضم ٤٠ ناشرا من دور النشر الحكومية والخاصة.

وأضاف الدكتور أحمد بهي الدين ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن مدينة السويس عامرة بتراثها وتاريخها ، والكثير من المصريين في طريقهم للسويس، ووفقا لخطة وزارة الثقافة فإن هناك اهتماما بالمدن المصيفية.

وتابع ، أن هناك العديد من الرؤى للمعرض ، وهو فضاء ثقافي تفاعلي حقيقي من خلال النشاطات المختلفة التي تتم بالمحافظات.

وأكمل ، أن المعرض يضم في برنامجه أنشطة للطفل بالمجان، وورش للرسوم والحرف اليدوية.

وأوضح ، أن مكتبة مصر العامة انضمت للمعرض بسيارة متنقلة ، وستكون موجودة بمعارض المحافظات الفترة المقبلة .