الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي: خطة لزراعة 4 ملايين فدان| فيديو

قال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة ، إن الدورة الزراعية تعد أهم أحد آليات الزراعة الحديثة، موضحا أن اختيار الدورة الزراعية يبدأ باختيار المحصول المناسب في الدورة الزراعية، والمساحة التي يشغلها المحصول.

وأوضح الدكتور حاتم إبراهيم، خلال لقائه لبرنامج " صباح الخير يامصر "، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن الدورة الزراعية تستغرق من ٣ إلى ٧ سنوات ، مشيرا إلى أن أهم مميزات الدورة الزاراعية أنها تحافظ على خصوبة التربة، وتعمل على ثبات دخل المزارع، وزيادة الإنتاج الزاراعي.

وأردف ، أن الدورة الزراعية هي إحدى آليات التنمية الزراعية الحديثة، ولدينا خطة لزراعة ٤ مليون فدان، وتمكنا من إنتاج ٢٥٠ ألف طن تقاوي.