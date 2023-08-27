تراجع ملحوظ.. اعرف آخر أسعار الدواجن واللحوم بالأسواق| فيديو

تراجعت أسعار الدواجن واللحوم اليوم الأحد، داخل الأسواق، وشهدت حالة من الإقبال وانتعاشه في البيع والشراء.

أسعار الدواجن

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ٦٧ جنيهاً، بينما ٦٩ جنيهاً للحمراء، و ١١٥ جنيهاً للبلدي.

وسجل البانية ١٥٠ جنيهاً للكيلو، و٨٠ جنيهاً للكبد والقوانص، و١٤٠ جنيهاً للشيش طاووق، و٥٠ جنيهاً للاجنحة، و٦٧ جنيهاً للوراك.

أسعار اللحوم

وعن أسعار اللحوم الحمراء، وصل سعر اللحم البلدي صافي الدهن ٣٢٠ جنيهاً، ومتوسط الدهن ٣٠٠ جنيه، والجملي ٢٨٠ جنيهاً للكيلو.

بينما اللحم المفروم ٢٧٥ جنيها للكيلو، والكفتة البلدي والكبدة ٢٨٠ جنيهاً، والممبار ١٠٠ جنيه، والفشه ٨٠ جنيهاً، والطحال ٩٠ جنيهاً.

https://fb.watch/mGQtipEm3M/?mibextid=K8Wfd2

https://fb.watch/mGQs7DlEQa/?mibextid=K8Wfd2