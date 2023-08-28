أخبار التوك شو.. إجراءات جديدة للمستثمرين.. ومفاجأة حول انتقال صلاح لـ إتحاد جدة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

خلال 10 أيام .. إجراءات جديدة محفزة ومشجعة للمستثمرين |تفاصيل

قال رئيس اتحاد المستثمرين محرم هلال، إن إجراءات رئيس الجمهورية لدعم الصناعة وقراراتها اليوم بتقديم حوافز للمستثمرين، تعني دعم كامل للمصنعين والمستثمرين.

سحب وأمطار.. الأرصاد تكشف تأثير موجة الطقس السيئ بالسعودية على مصر

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئ في الحدود الشرقية بالمملكة العربية السعودية والحدود الغربية وتأثيرها على مصر.

8 آلاف مقاتل.. سمير فرج: مناورة النجم الساطع أكبر تدريب بالشرق الأوسط

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، تفاصيل مناورات "النجم الساطع" التي تشارك فيها 34 دولة، ممثلة بـ 8 آلاف مقاتل.

بشرى سارة من منتجي الدواجن للمواطنين بشأن ثبات الأسعار

قال ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرارات الرئيس اليوم واعدة ومفيدة للمشاريع الإستراتيجية.

أحمد موسى: قرارات الرئيس السيسي لدعم الصناعة تحرك عظيم

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي العاجلة، بمنح حزمة من الحوافز للمشروعات الصناعية والمستثمرين، قائلا: "تحرك مهم من الرئيس".

هنستقبله بـ«زفة».. ناقد رياضي سعودي يؤكد انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

كشف الناقد الرياضي السعودي عيسى الجوكم، مدير تحرير الشئون الرياضية بصحيفة “اليوم” السعودية، آخر التطورات بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول، ووصولها إلى مراحل متقدمة؛ من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فتاة بورسعيد: عمى أراد الخلاص مني

أشتكت فتاة تدعى آيه فتاة من بورسعيد من تعرضها للضرب المبرح من عمها باستمرار وبدون سبب.

مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو

قال عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وصرح رياضي كبير في مصر.

أهمية إنضمام مصر لـ البريكس..خبير يوضح

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية بعد انضمامها لتجمع "بريكس"، مشيراً إلى أن هذا الخطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري.