نائب: 40 حزبا سياسيا أيد وطالب الرئيس السيسي بالترشح لفترة جديدة

أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن 42 حزبا سياسيا أعلنت تأييدهم ومطالبتهم الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وقال تيسير مطر، خلال مداخلة هاتفية، أنه نعمل على ترتيب وتنظيم العملية الإنتخابية لإنتخابات الرئاسة، خاصة أنه سنعمل على دعم الرئيس السيسي، خاصة في تلك المرحلة التي تحتاج من المصريين التكاتف حول القيادة السياسية.

أثرت بشكل كبير على العالم

وتابع رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن الظروف الإقتصادية العالمية، أثرت بشكل كبير على العالم وليس مصر فقط، إضافة إلى الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية.