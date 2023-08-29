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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة عن فشل انتقال محمد صلاح.. سبب إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع المدير التنفيذي لنادي الزمالك.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه أجرى اتصالا بـ عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، قال لي إحنا مستمرين في مهمتنا ومكلفين بمهمة وسنسلم نادي الزمالك لمجلس منتخب، وأهلا وسهلا بمن يريد التظاهر".


أحمد موسى: الرئيس السيسي حقق أكثر مما وعد به.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل المشروعات المحلية بمدينة توشكى، التي وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيقها.


برشلونة وباريس| تامر أمين يفجر مفاجأة عن فشل انتقال محمد صلاح
كشف الإعلامي تامر أمين، تفاصيل جديدة عن انتقال اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي لنادي اتحاد جدة السعودي، مشيرا إلى أن الصفقة واقع وليست شائعات.


الأولوية للمواطن الزيت والسكر..التموين تكشف سبب إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين..فيديو
قال السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن المعروض من الأرز في الأسواق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت.

 

تعليق ناري من أحمد موسى على قرار إلغاء صرف الأرز على التموين|فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير التموين أكد إلغاء صرف الأرز على البطاقات التموينية رسميا، مؤكدا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.


بعد الانتقادات الشديدة.. أول تعليق من صاحب فيديو قراءة القرآن بالموسيقى
تصدر الدكتور أحمد حجازي، صاحب فيديو قراءة القرآن بالموسيقى، محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقرأ القرآن مستخدما العود والموسيقى، وسط حالة من الغضب الشديد من المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب هذا الفيديو، الذي لاقى انتشارا واسعا خلال الساعات الماضية.


راتبه يصل لـ 6 ملايين دولار.. آخر تطورات صفقة مهاجم الأهلي الجديد
حالة من الترقب داخل المارد الأحمر في انتظار مهاجم الأهلي الجديد، وهي الصفقة المنتظرة لقطاع كبير من جماهير المارد الأحمر في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء رغبة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي في إبرام التعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد المدرب السويسري للإدارة خلال الفترة الماضية أكثر من مرة على ضرورة التعاقد مع رأس حربة.


أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21
تراجعت أسعار المعدن الأصفر، اليوم الإثنين، للمرة الثانية، وذلك بعد أن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2225 جنيها؛ عقب تراجعه بحوالي 30 جنيها في مستهل تعاملات اليوم.


رطوبة مرتفعة.. مفاجأة من الأرصاد عن طقس الأسبوع المقبل
يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية بشكل ملحوظ.

 

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك وقفات احتجاجية داخل نادي الزمالك، بعد قرار وزير الرياضة بتعين الدكتور عماد البناني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك.
 

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