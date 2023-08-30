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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نصائح لتقليل متابعة طفلك لوسائل التواصل الاجتماعي قبل العام الدراسي

نصائح لتقليل جلوس
نصائح لتقليل جلوس طفلك على وسائل التواصل الإجتماعي قبل العام

تعاني أغلب الأمهات من متابعة أبنائهم، سواء كانوا أطفالا أو مراهقين، بشكل شبه دائم، لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحترن في طرق منعهم، لذلك قدم الدكتور محمد هاني، أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية، نصائح، تساعد في تقليل وقت استخدام الطفل لوسائل التواصل الاجتماعي.

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نصائح لتقليل متابعة طفلك لوسائل التواصل الاجتماعي قبل الدراسة

قال أخصائي الصحة النفسية، فى تصريات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تقليل وقت استخدام طفلك لوسائل التواصل الاجتماعي قبل العام الدراسي، وهي تشمل ما يلي:

وضع حدود زمنية: يجب تحديد وقت يسمح فيه لطفلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من أنه يلتزم بهذه الحدود، ويمكن استخدام تطبيقات تحكم الوقت، أو ضبط مؤقت؛ للمساعدة في تنظيم وقت استخدامه.

أنماط استخدام مشتركة: يمكن وضع أنماط استخدام مشتركة مع طفلك، على سبيل المثال، يمكن أن الاتفاق معه على أنه يحق له استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ ولكن بعد إنجاز واجباته المدرسية، أو بعد القراءة لمدة معينة.

إنشاء بيئة خالية من التشتت: يمكن توفير بيئة ملائمة وخالية من التشتت لطفلك عند الدراسة، فقد تكون هناك قواعد، مثل “عدم استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية في غرفة النوم، أو في أثناء تناول وجبات الطعام”.

تشجيع النشاطات البديلة: قد يكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ نتيجة للملل، أو عدم وجود نشاطات بديلة، لذا يجب تشجيع الطفل على ممارسة النشاطات البديلة، مثل القراءة، أو المشاركة في الأنشطة الرياضية، أو اللعب في الهواء الطلق.

المثال الحسن: يجب أن نكون نموذجًا إيجابيًا للطفل، فهذا أمر مهم، من خلال تقليل الوقت الخاص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أمامه، والاهتمام بالتفاعل معه، وإظهار اهتمامك بأنشطته واحتياجاته.

خلق نشاطات عائلية: يمكن تخصيص وقت للقيام بأنشطة عائلية ممتعة بدلاً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تكون هذه الأنشطة مثل اللعب معًا، أو القراءة الجماعية، أو القيام برحلات خارجية.

التحكم في الوصول للهواتف والأجهزة: يمكنك ضبط إعدادات الخصوصية والوصول على أجهزة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بطفلك، قم بتعيين حسابات محدودة له وتأكد من عدم إضافة أصدقاء غير معTمكنك تطبيق بعض النصائح التالية لتقليل وقت جلوس طفلك على وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء العام الدراسي:

وضع جدول زمني: قم بإنشاء جدول زمني يحدد أوقات محددة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك تحديد فترات زمنية محددة في اليوم حيث يسمح لطفلك باستخدام تلك الوسائل. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديه وقت محدد بعد العودة من المدرسة أو بعد القيام بالواجبات المدرسية.

وضع قواعد واضحة: قم بوضع قواعد واضحة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. اجلس مع طفلك واشرح له القواعد والتوقعات المتعلقة باستخدامها. على سبيل المثال، يمكن تحديد الحد الأقصى لعدد الساعات في اليوم أو تحديد المحتوى المسموح به.

توفير بدائل مثيرة للاهتمام: حاول توفير بدائل مثيرة للاهتمام لطفلك خارج وسائل التواصل الاجتماعي. قم بتشجيعه على ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مثل الرسم، والقراءة، وممارسة الرياضة، وتعلم مهارات جديدة.

المشاركة العائلية: قم بتشجيع الأنشطة العائلية التي تجمع الأسرة وتشجع التفاعل والتواصل الحقيقي. يمكن أن تشمل هذه الأنشطة العبور، والرحلات، والألعاب الجماعية، والقراءة الصوتية معًا.

إنشاء منطقة خالية من وسائل التواصل الاجتماعي: قم بإنشاء منطقة في المنزل حيث يكون ممنوعا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي فيها. يمكن أن تكون غرفة النوم أو طاولة الدراسة مثالية لذلك الغرض. هذا يساعد على تقليل الاستغراق في الاستخدام المستمر.

المراقبة والتواصل: كونك والدا او والدة، يجب أن تكون مراقبته لنشاطات طفلك على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلاته عبر الإنترنت مستمرة، والتأكد من الحديث معه بشكل منتظم حول استخدامه للوسائل الاجتماعية، والتعرف على الأصدقاء والمجتمعات التي يشارك فيها.

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