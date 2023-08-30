لو حد حسدني وأنا عارفة أعمل إيه؟.. فعل واحد هيحل الأزمة فورا

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن التصرف الصحيح لو عملت أن فلان عمل حسد لي وتأكدت من ذلك.

وأجاب الشيخ محمد أبو بكر، على سؤال يقول: لو حد حسدني وأنا عارفه أعمل ايه؟ منوها أن هذا الأمر سهل جدا، فلو علمت أن فلان صنع حسد لي، فأقوم باستضافته وأكرمه وأقدم له واجب الضيافة من الشاي والماء.

وتابع: أقوم بأخذ شئ من الماء وأقرأ عليهم الرقية الشرعية، وأزيدهم بالماء، ثم أغتسل بهم، خارج الحمام وليس داخله.

وذكر أن النبي هو الذي أمر بذلك، لما الصحابي نظر الصحابي إلى صحابي أثناء الاستحمام فأشاد ببياض جسده، فوقع مغشيا عليه، فحظر النبي من شر العين وأوصى الصحابة أن يأخذوا بقية الماء من الذي أصابه بعينه، ثم يغتسل الذي أصيب بهذا الماء.

التعامل مع الحاسد

وروي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ يُؤْمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ» رواه أبو داود (3880).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَرَّارِ مِنَ الْجُحْفَةِ، اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، وَكَانَ رَجُلًا أَبْيَضَ، حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ!! فَلُبِطَ بِسَهْل، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلٍ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَمَا يُفِيقُ، قَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ؟»، قَالُوا: نَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ؟»، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اغْتَسِلْ لَهُ»، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَحٍ، ثُمَّ صُبَّ ذَلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُّهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ، يُكْفِئُ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ، فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ، فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» رواه أحمد في "المسند" ( 25 / 355 – 356).

علاج الحسد

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه إذا رأى الإنسان منا شيئا أعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله.

وأضاف أحمد ممدوح، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الإنسان عليه أن يتذكر دائما أن نعم الله مقسمة على الجميع ولا يعجبه ظواهر الناس ويظن أنهم سعداء بوفرة من المال ولكن هناك مآسي لو اطلع المستكثر عليهم نعمتهم لا يمكن أبدا أن يقبل أن يكون مكانهم.

وأشار إلى أن الإنسان عليه أن يحاول تدريب نفسه على الرضا بما قسمه الله له ولو أنه عرف ما حجب عنه من البلاء وما أوتي من النعم لحمد الله وما نظر إلى ما في يد غيره.