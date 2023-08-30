إعلامي يزف نبأ سارا بشأن قرب انضمام سوزا للأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مهاجم جديد، متوقعًا انضمام سوزا خلال أيام.

وقال في تصريحات إذاعية ان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي متمسك بضم جوستافو سوزا حتى الآن.

كولر متمسك بضم سوزا

وأضاف: “الأهلي لديه لاعبين بدلاء جاهزين، وتم الاتفاق مع اللاعبين وأنديتهم، لكن كولر متمسك بضم سوزا، وما يعطل الصفقة هو رفض مدرب جيونبوك على رحيل اللاعب البرازيلي سوزا”.

واضاف أن هناك محاولات مستمرة من جانب اللاعب البرازيلي سوزا مع المدير الفني لفريق جيونبوك لإقناعه بالرحيل عن الفريق.

وزاد: “لا أحد يعرف سر تمسك كولر، بالتعاقد مع سوزا، وحتى الآن جميع الخيارات مفتوحة داخل النادي الأهلي”.