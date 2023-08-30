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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تسليم 71 مشروعا و22 كشك و45 كرسي متحرك للفئات الأولي بالرعاية بالغربية والجيزة

صدى البلد

 نظمت مؤسسة حياة كريمة و جمعية الأورمان بالتعاون مع محافظة الغربية احتفالية كبري بديوان عام المحافظة وذلك لتسليم 71 مشروع تنموي و 22 كشك للفئات الأولي بالرعاية ضمن فعاليات مبادرة 600 ألف باب رزق بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و ممثلي التحالف الوطني و مؤسسة حياة كريمة وجمعية الاورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقاً بكافة محافظات الجمهورية.
كما قامت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني بإطلاق قافلة طبية تضم مختلف التخصصات وذلك للكشف وصرف العلاج بالمجان لأهالي رأس الحكمة بمحافظة مرسي مطروح.
وفي محافظة الجيزة سلمت جمعية الأورمان الخيرية ٤٥ كرسى متحرك لذوى الاحتياجات الخاصة من أبناء مركز العياط بالإضافة إلي توزيع كميات من اللحوم والمواد الغذائية عليهم  .
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .  
يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم  34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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