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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير يعقوب: رأيت الخوف في عيون الإرهابي المعتدي على الشهيد عمر حماد

المستشار أمير يعقوب
المستشار أمير يعقوب

قال المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، إن رأى الشخص الذي أطلق النار على الشهيد عمر حماد، مضيفًا: "كان بيني وبينه متر ونصف وعيني جت في عينه".

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وأضاف أمير يعقوب، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "كل اللي كان يدور في دماغي أنت بتضرب ليه أنا معييش سلاح، أنا بساعد زميلي فقط".
وتابع المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن : "الإنسان الطبيعي والسوي لا يأذي أي شخص من غير ما يعمله حاجة، حتى لو حيوان أو أي كائن حي، وكان هو اللي خايف رغم حمله للسلاح ولو ده إنسان طبيعي كان قتلني لكن الخوف منعه".
ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

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