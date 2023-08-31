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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا | السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات .. والحكومة تصدر أول قرار بشأن مجموعة "بريكس"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

فلسطين .. أول تعليق من جيش الاحتلال بعد تفجير نابلس
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، بيانًا عاجلاً، أعلن فيه إصابة ضابط و3 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تأمين الجيش دخول مستوطنين لقبر يوسف شرق نابلس.

وواجهت قوات الجيش الإسرائيلي محاولات للتصدي من جانب الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة نابلس في وقت مبكر من فجر الخميس.

بدون طوابير .. السكة الحديد تتيح دفع تذاكر القطارات من كافة منافذ فوري
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفرعلى جميع القطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية )  للوجهين البحرى والقبلى  من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع  كخدمة جديدة ولأول مرة  بكافة منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع  على مستوى الجمهورية .

يأتى ذلك بهدف زيادة منافذ البيع وتيسيراً علي المواطنين للحصول على التذكرة عن طريق وكلاء البيع التى تعمل على مدار الـ24 ساعة وأيضاً لمواجهة عدم الازدحام أمام الشبابيك بالمحطات حيث يتم الحصول علي التذكرة من أى منفذ فورى والتوجه بها الى محطة السفر بشكل مباشر وأستقلال القطار .

السيسي يوجه رسالة لأمريكا حول سد النهضة تكشف موقف مصر من المفاوضات
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة لـ أمريكا حول حول سد النهضة، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في الكونجرس الأمريكي.

صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي والدولي المضطرب وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وأزمات عالمية في الغذاء والطاقة والتمويل.
 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.
 

الحكومة تصدر أول قرار بشأن مجموعة "بريكس"
قرر مجلس الوزراء إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، تعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وعُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
 

يعادل طاقة 10 معديات.. كوبري النصر العائم الأول للربط بين ضفتي القناة
يعد كوبري النصر العائم أول كوبري للربط بين ضفتي قناة السويس، وهو تجسيد للدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس في خدمة المجتمع المدني، وتقدر طاقة العبور اليومية على الكوبري بنحو 20 ألف مركبة ما بين سيارات ملاكي وحمولات حتى 20 طنًّا، وكذلك عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنًّا كل يوم، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن الموسم الجديد
أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن لديه إصرار كبير على ضرورة وجود رئيس لجنة حكام من مصر، مشددًا على أنه لم يوجه أي انتقادات إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لكن مصر تمتلك رموز في مجال التحكيم وقادرين على إدارة اللجنة، متمنيًا تطوير الكرة المصرية ومنظومة التحكيم.
 

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