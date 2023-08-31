عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي .. تعرف على الكليات المتاحة قبل التسجيل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي 


تربية نوعية موسيقية بورسعيد
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية موسيقية مطروح
تربية نوعية فنية مطروح
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية بور سعيد
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنين العريش

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية دمياط
تربية نوعية فنية أسوان
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة
تربية رياضية بنات السويس
تربية نوعية موسيقية عين شمس
المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية رياضية بنات الوادي الجديد
تربية رياضية بنين الوادي الجديد
تربية نوعية موسيقية سوهاج
تربية رياضية بنين السويس

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية نوعية موسيقية المنوفية
تربية نوعية فنية دمياط
تربية رياضية بنات أسوان
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنات سوهاج
تربية رياضية بنين سوهاج
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين بني سويف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات بني سويف
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية فنية بنها
تربية نوعية موسيقية بنها
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية نوعية فنية الفيوم
تربية رياضية بنين أسوان
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنين طنطا
تربية رياضية بنات طنطا
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية رياضية بنين دمياط
تربية نوعية فنية القاهرة
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنين حلوان

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
العالي سياحة وفنادق مقطم
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات كفر الشيخ
تربية نوعية موسيقية أسوان
تربية رياضية بنات أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين جنوب الوادي
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

 

 

الأماكن الشاغرة بالكليات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 المرحلة الثالثة 2023 تنسيق المرحلة الثالثة 2023 Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

ترشيحاتنا

بن عزرا.. افتتاح أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه| تفاصيل

القبض على رئيس مجلس الشيوخ في الجابون وبحوزته حقيبة أموال | فيديو

عودة إمام عاشور وأكرم توفيق وكريم فؤاد إلي معسكر الأهلي في النمسا

بيب جوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

روسيا: مجموعة بريكس رسخت نفسها على المسرح العالمي كهيكل كبير ومستقل وموثوق

الكشف عن موعد تنصيب أوليجوي نجويما رئيسا للجابون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

الكيلو يبدأ من 85| تخفيضات 25% على حلاوة المولد.. وهذه أماكن بيعها

أغربها نوع الحذاء.. كيف تتخلص من رائحة القدمين الكريهة؟

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ