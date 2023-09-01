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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء يوم الجمعة للأموات .. يغفر له وينور قبره ويفرح به

صدى البلد

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، فمن مات له شخص عزيز عليه فعليه ان يدعو له، والدعاء للميت من الصدقات الجارية التي تدخل عليه في قبره بعد موته وتفرحه، وينتهز الكثير يوم الجمعة فى الدعاء ففيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، مما يجعل الكثير يبحثون عن دعاء يوم الجمعة للأموات، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء يوم الجمعة للأموات

دعاء يوم الجمعة للأموات 

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

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دعاء يوم الجمعة للأموات 

 اللهم ارحم من بقت حياتهم تنبض في ذاكرتنا وخلت أماكنهم بيننا واختفت أصواتهم عن مسامعنا وأجعل لقاءنا الطويل الفردوس الأعلى في يوم الجمعة.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له ي رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك يوم الجمعه.

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دعاء يوم الجمعة للأموات 

اللهم في يوم الجمعه ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكة الوجع و أغث من أثقلة الهم و اهدي من غرت الدنيا.

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمينواغفر لهم  اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ماصاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

اللهم اعذهم من عذاب القبر، وجفاف الأرض على جنبيه، واملًا قبره بالرضا والنور، والفسحة والسرور.

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دعاء للاموات يوم الجمعة 

- اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحاً، فاجعل له جنّتين ذواتي
-اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار.
-اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله
-اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وذرية خيراً من ذريته
-اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم.
-اللهم املأ قبر المتوفي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، دعاء قصير للميت قد يستهين به البعض أو يستصغره قد يبعث الميت آمنا مطمئنًّا إلى جنات الخلود.
-اللهم اروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يارب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .
-اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون.
-اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن.

- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

دعاء يوم الجمعة للأموات دعاء للأموات يوم الجمعة

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