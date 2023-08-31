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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات الأهلية: استطعنا استقطاب الطلاب من خلال البرامج المؤهلة لاحتياجات سوق العمل الدولي

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

قال الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الجامعة واحدة من أهم الجامعات الدولية الذكية، والغرض من إنشائها توفير تعليم دولى بشكل مختلف، وجذب الطلاب راغبي السفر للخارج للبحث عن تعليم جيد.

 

وأضاف معوض الخولى أن الجامعات الأهلية تعمل على استقطاب الطلاب من خلال ما تشمله من برامج تؤهلهم لاحتياجات سوق العمل الدولى والإقليمي والمحلى.

 

وأشار إلى أنه قد أعدت الدولة 14 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية غيرت من خلالها مفهوم أولياء الأمور والطلاب عن التعليم في مصر.

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وجاءت الحدود الدنيا للكليات في تنسيق “ الجامعات الخاصة - الجامعات الأهلية الجديدة - جامعة النيل الأهلية - المصرية للتعلم الإلكتروني - الجامعة الفرنسية بالقاهرة - جامعة المنصورة الجديدة كالتالي:

 

الطب ٨٠٪ 
طب الأسنان ٧٨٪ 
العلاج الطبيعي ٧٦٪ 
الصيدلة ٧٢٪ 
الطب البيطري ٦٨٪ 
الهندسة ٦٨٪ 
علوم الحاسب ٦٢٪ 

كليات تقبل من مجموع 55 %
التكنولوجيا الحيوية
تكنولوجيا العلوم الصحية
العلوم الأساسية
الفنون التطبيقية
الإعلام
اللغات والترجمة
الاقتصاد والإدارة
التربية
العلوم الاجتماعية
السياحة والفنادق
الحقوق والقانون
التمريض
الآثار
علوم سينمائية

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