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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي .. جامعة حلوان تكشف تفاصيل برنامج الدراسات القانونية بكلية الحقوق .. وشروط الالتحاق

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ علمي : 

  • حقوق حلوان تكشف تفاصيل البرامج باللغة الانجليزية 
  • جامعة حلوان توضح مجالات عمل خريجي برنامج الدراسات القانونية
  • حقوق حلوان تكشف شروط الالتحاق ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية للمتقدمين للكلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

 

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثالثة عن الكليات المتاحة لطلاب شعبتي “ العلمي . الادبي ” ومن افضل الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ كلية الحقوق. 

 

وكشفت جامعة حلوان لطلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثالثة علمي راغبي الالتحاق بالكلية عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق و تفاصيل الدراسة به و أهدافه و الوظائف المتاحة للخريجين . 

حيث أوضحت كلية الحقوق جامعة حلوان ان برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية يهدف الي   تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الإنجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق.

وكشفت الدكتور امل لطفي عميد حقوق حلوان انه  يتميز  برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.

وتابعت عميدة كلية الحقوق  ان برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية يعمل علي  دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.

ونوهت الدكتورة امل لطفي ان برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة أو وما يعادلها من مصر او الخارج او تلك التي تدرس مناهجها بلغة اجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80 % من الدرجة النهائية، بحيث يكون قبول الطلاب وفقاً لمجموع الثانوية العامة وفي حالة التساوي في المجموع يفضل الأعلى في درجات اللغة الإنجليزية. كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى، كما لا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للإعادة او مفصولين من نفس الكلية او من كليات أخرى.

 ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلين دراسيين، ويجوز تنظيم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.

ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب إنهاء عدد 136 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن تقدير (4:2) للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، وتكون الحد الأدنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يقل عن (12) ساعة معتمدة، والحد الأقصى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يزيد على (20) ساعة معتمدة، ولا تزيد على عدد ساعات مقررين في الفصل الدراسي الصيفي. 

التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 جامعة حلوان Jobs Education

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