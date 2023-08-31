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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. الأوراق المطلوبة للتسجيل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من الأربعاء، الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

الأوراق المطلوبة لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 

يجب على طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 التسجيل على موقع التنسيق الالكتروني عن طريق البيانات التالية ..

  • رقم جلوس الثانوية العامة 
  • الرقم السري للطالب باستمارة الثانوية العامة 
  • تأكيد بيانات الطالب على موقع التنسيق الالكتروني عن طريق نتيجة الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الآلي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

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