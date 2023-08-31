مخدوعون فيها.. أطعمة تبدو صحية وتسبب أضرارا كارثية عند تناولها في الإفطار

هناك بعض الأطعمة التى تناولها في وجبة الإفطار التي تبدو غير ضارة ولكنها في الواقع محملة بالسكر والملح.



وفقا لما جاء في موقع نعرض لكم أكثر الأطعمة التى تسبب أضرار صحية عديدة

* حبوب الإفطار: يمكن وصف الحبوب ورقائق الذرة بأنها "صحية"، ولكن ضع في اعتبارك أنها أطعمة عالية المعالجة وخالية من القيمة الغذائية.

"يتم تسخين الأطعمة المصنعة بشكل زائد لجعلها مناسبة للتخزين لفترات أطول. يقول براشانت وادهاوان، استشاري التغذية في شركة Viiking Trance للياقة البدنية من ساتشيين جوشي: "إنها مليئة بالسكر، مما يمنحها مؤشرًا عاليًا لنسبة السكر في الدم (GI)."

* رقائق البطاطس: هذه الوجبات الخفيفة المالحة مليئة بالسعرات الحرارية والصوديوم. ويمكن أيضا أن يسبب زيادة الوزن وبدلاً من ذلك اختاري الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه المجففة.

* بسكويت الشوفان: الشوفان مصدر كبير للكربوهيدرات المعقدة ولكن بسكويت الشوفان المعالج يدمر بنية الحبوب بالإضافة إلى أنها مليئة بالسكر والزبدة.



* الخبز الأسمر: الخبز الأسمر التجاري المتوفر في الأسواق يحتوي على سكر مخفي فيه وحتى لونه هو نتيجة لمحتوى السكر واللون بالإضافة إلى ذلك فإن الدقيق المكرر والخميرة المستخدمة في هذا الخبز يجفف الجسم.

* العصائر المعبأة: من الأفضل تناول الفواكه والخضروات بشكلها الأصلي للحصول على أقصى قدر من الفوائد الصحية، في حين أن ذلك سيوفر لك الألياف، فإن العصائر خالية من الألياف ومليئة بالسكر، مما يجعل من غير المرجح أن تعزز فقدان الوزن.

العصائر المعلبة

* القهوة المثلجة: من منا لا يحب تناول القهوة المثلجة للبقاء مستيقظًا والحصول على دفعة من الطاقة؟ ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن القهوة المثلجة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون مقارنة بالقهوة العادية، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.