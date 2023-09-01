عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. X تتيح إجراء مكالمات دون مشاركة أرقام الهواتف وتحذير من نسخ مزيفة لـ تيليجرام وسيجنال

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مكالمات صوتية ومرئية.. إيلون ماسك يكشف عن ميزات تويتر المنافسة لـ فيسبوك

قال إيلون ماسك، إن شبكته الاجتماعية X، المعروفة سابقا باسم تويتر، ستمنح المستخدمين القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية على المنصة.

 

احذرها.. نسخ مزيفة من تيليجرام وسيجنال تصيب أندرويد ببرامج تجسس

اكتشف باحثو الأمن السيبراني في شركة ESET، حملتين نشطتين تستهدفان مستخدمي أندرويد بمجموعة من التطبيقات المزيفة المحملة ببرامج التجسس ونشرها مستغلة شهرة تطبيقات المراسلة الفورية تيليجرام وسيجنال.

 

بيشحن في 22 دقيقة.. فيفو تفاجئ مستخدميه بـ موبايل فخم بشاحن سريع

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الأحدث iQOO Z7 Pro، الذي يأتي كأحدث إصدارات سلسلة Z7 في الهند، فهو يتميز بإمكانات فوق متوسطة إلى جانب شاحن خارق بقدرة 66 وات.

 

لو ناوي تستغنى عنه.. أفضل 5 بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger

يعد فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية للتواصل مع أصدقائك، تحتوي خدمة الدردشة على فيسبوك على الكثير من الميزات لجعل محادثاتك ممتعة وذات معنى، ولكن إذا لم تعد ترغب في استخدامه مرة أخرى سنوضح لك في مقالنا التالي أفضل 5 بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger.

 

مفيش لايكات.. إكس يتيح لمستخدميه المدفوعين خاصية جديدة

طرحت شركة إكس "X"، والتي كانت تعرف سابقا باسم تويتر Twitter، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين المدفوعين بإخفاء إعجاباتهم.

 

بشكل عجيب.. Tecno تكشف عن هاتف لم يطرح مثله من قبل| فيديو

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحدث منتج لمختبرات البحث والتطوير التابعة لها، وهو مفهوم جديد للهاتف الذكي القابل للطي لم يطرح مثله من قبل.

 

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo Find N3 Flip

يعد Oppo Find N3 Flip، أحدث إصدارات شركة أوبو من الهواتف القابلة للطي، والذي يتميز بإمكانيات ومواصفات قوية كمنافس لأحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Flip 5.

تكنولوجيا التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث سيارة مروع لعائلته.. أسرار جديدة عن سبب طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

شكرا من كل قلبي.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجماهير وإدارة الأهلي

7 سنوات ومنصب جديد.. مفاجأة في عرض اتحاد جدة السعودي لمحمد صلاح

رسميا.. الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين في قضية طائرة زامبيا وإسقاط التهم

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد.. مجموعة قرصنة "أنونيموس السودان" تهدد إيلون ماسك وتخترق منصة X

أخبار التكنولوجيا| هبوط كبير في مبيعات هواتف شاومي.. أفضل 5 أجهزة تابلت لطلبة المدارس والجامعات

أخبار التكنولوجيا|الجيش الأمريكي يطلق العنان لآلاف الروبوتات العسكرية خلال العامين المقبلين.. وانخفاض شحنات هواتف شاومي بـ 15.8% في الربع الثاني

أخبار التكنولوجيا| رسالة تحذيرية من رئيس أمازون لموظفيه لهذا السبب.. واتساب يطلق أهم ميزة للخصوصية قريبا

ترشيحاتنا

رفيق درب كاظم الساهر|من هو الشاعر العراقي كريم العراقي الذي رحل اليوم؟

بعد فشل صفقة “سوزا”| الأهلي يقترب من مهاجم محلي قوي.. وإصابة إمام عاشور "صداع مزمن"

جنوب إفريقيا: سقوط 18 مشتبها في تبادل لإطلاق للنار مع الشرطة

كامل الوزير: بيان 3 يوليو كان بالتوافق مع كل القوى الوطنية

بيروّج مخدرات في المدينة المنورة | قرار رادع بالسعودية ضد وافد

أسرار رحيل سيد عبدالحفيظ وحاجة الأهلي لمهاجم.. ماذا قال حسام البدري عن كولر ؟ «فيديوجراف»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

طريقة عمل كرات الليزي كيك| بأسهل الخطوات

مش بتروح بغسيل الأسنان.. أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة

يصدم ريال مدريد .. حقيقة رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

فيديو

خطفت قلوبهم .. حبيبة مرزوق تبهر العالم برقصة فرعونية

محمد صلاح في السعودية ؟ تطورات عن العرض السعودي

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ