أخبار التكنولوجيا.. X تتيح إجراء مكالمات دون مشاركة أرقام الهواتف وتحذير من نسخ مزيفة لـ تيليجرام وسيجنال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مكالمات صوتية ومرئية.. إيلون ماسك يكشف عن ميزات تويتر المنافسة لـ فيسبوك

قال إيلون ماسك، إن شبكته الاجتماعية X، المعروفة سابقا باسم تويتر، ستمنح المستخدمين القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية على المنصة.

احذرها.. نسخ مزيفة من تيليجرام وسيجنال تصيب أندرويد ببرامج تجسس

اكتشف باحثو الأمن السيبراني في شركة ESET، حملتين نشطتين تستهدفان مستخدمي أندرويد بمجموعة من التطبيقات المزيفة المحملة ببرامج التجسس ونشرها مستغلة شهرة تطبيقات المراسلة الفورية تيليجرام وسيجنال.

بيشحن في 22 دقيقة.. فيفو تفاجئ مستخدميه بـ موبايل فخم بشاحن سريع

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية، هاتفها الأحدث iQOO Z7 Pro، الذي يأتي كأحدث إصدارات سلسلة Z7 في الهند، فهو يتميز بإمكانات فوق متوسطة إلى جانب شاحن خارق بقدرة 66 وات.

يعد فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، من بين تطبيقات المراسلة الأكثر شعبية للتواصل مع أصدقائك، تحتوي خدمة الدردشة على فيسبوك على الكثير من الميزات لجعل محادثاتك ممتعة وذات معنى، ولكن إذا لم تعد ترغب في استخدامه مرة أخرى سنوضح لك في مقالنا التالي أفضل 5 بدائل لتطبيق ماسنجر Messenger.

مفيش لايكات.. إكس يتيح لمستخدميه المدفوعين خاصية جديدة

طرحت شركة إكس "X"، والتي كانت تعرف سابقا باسم تويتر Twitter، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين المدفوعين بإخفاء إعجاباتهم.

كشفت شركة تكنو Tecno الصينية، عن أحدث منتج لمختبرات البحث والتطوير التابعة لها، وهو مفهوم جديد للهاتف الذكي القابل للطي لم يطرح مثله من قبل.

يعد Oppo Find N3 Flip، أحدث إصدارات شركة أوبو من الهواتف القابلة للطي، والذي يتميز بإمكانيات ومواصفات قوية كمنافس لأحدث هواتف سامسونج Galaxy Z Flip 5.