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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

94 مليون جنيه.. مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة بالشيخ زويد

زيارة وزيرة التضامن
زيارة وزيرة التضامن الإجتماعي للشيخ زويد

أعلنت نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمساعدات الاجتماعية العاجلة بقرى الشيخ زويد ورفح شمال سيناء، لسد الاحتياجات الأساسية في المرحلة الحالية، خاصة مع دخول المدارس وتماشياً مع مرحلة عودة الأسر للمنطقة بعد فترات غياب واحتياجها للدعم والاستقرار في الوقت الحالي ، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لأهالي الشيخ زويد ورفح.

 

94مليون جنيه

 

وأكدت القباح، أثناء زيارتها لمدينة الشيخ زويد اليوم، أن وزارة التضامن الاجتماعي، أطلقت مشروعات تمكين اقتصادي بمدن وقرى محافظة شمال سيناء، تصل قيمتها إلى 94 مليون جنيه، وحرصا من وزارة التضامن الاجتماعي لتحفيز الأسر للعمل ودوران عجلة الإنتاج، مع أهمية وجود مصدر دخل وليس الاعتماد على الدعم أو المساعدات فقط.

وتنوعت مشروعات الإنتاج المطروحة ما بين انتاج حيواني وغذائي وخدمي وتجاري، ومشروعات لعصر الزيتون، وأخرى لاستنباط الشعير ولإنتاج العلف، بالإضافة إلى المشروعات الحرفية والصناعات اليدوية للحفاظ على التراث السيناوي.

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تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي في شمال سيناء

الشيخ زويد الاسر تكافل المستفيدة كرامة

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