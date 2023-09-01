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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. برشلونة يعير أنسو فاتي إلى برايتون

أنسو فاتي
أنسو فاتي

أعلن نادي برشلونة الأسباني، اليوم الجمعة، إعارة لاعبه أنسو فاتي إلى برايتون الإنجليزي.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي:" توصل نادي برشلونة لكرة القدم ونادي برايتون هوف ألبيون لكرة القدم إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب أنسو فاتي حتى 30 يونيو 2024، ولا يوجد خيار للانتقال الدائم".

وأضاف: "سيواصل أنسو فاتي تطوره الكروي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن أمضى سنوات تكوينه في برشلونة، إذ وصل المهاجم إلى نادي برشلونة عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات في عام 2012 قادمًا من فريق شباب إشبيلية، وبعد أن بدأ مع فريق تحت 12 عامًا، تقدم بسرعة قبل أن يصل إلى الفريق الأول".

وظهر فاتي بقنيص برشلونة الأول للمرة الأولى عام 2019 بعمر 16 عامًا في مباراة بالدوري ضد ريال بيتيس، وبعد ستة أيام سجل هدفه الأول للنادي ضد أوساسونا في مباراة أخرى بالدوري.

أظهرت إحصائيات أنسو فاتي من موسم 2019/20 جودة المهاجم الشاب في هذا الموسم، إذ شارك في 33 مباراة، 15 منها كأساسي، وسجل ثمانية أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، علاوة على ذلك، فقد سجل سلسلة من الأرقام القياسية: أصغر لاعب أساسي على الإطلاق في تاريخ النادي وأصغر لاعب على الإطلاق يسجل ويقدم تمريرة حاسمة في مباراة بالدوري بين آخرين.

وفي موسم 2020/21، أصبح فاتي أساسيا من الفريق الأول بشكل رسمي وارتدى القميص رقم 22ن لكن أجبرته إصابة في الركبة وجراحة لاحقة على التغيب عن غالبية الموسم.

وارتدى فاتي القميص رقم 10 بعد رحيل ليونيل ميسي، وعاد إلى اللعب في سبتمبر 2021 ومنذ عودته لعب 69 مباراة وسجل 16 هدفًا.

فاتي برشلونة برايتون نادي برشلونة ميسي

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