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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تابعة للهلال الأحمر المصري.. قافلة طبية تقدم الرعابة لـ1633 مواطنا بالشيخ زويد

اعمال القافلة الطبية
اعمال القافلة الطبية بالشيخ زويد

قدمت  القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في مدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء، الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والتجمعات،  بناء على بروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والتضامن ممثلة في جمعية الهلال الأحمر، بإرسال القوافل الطبية لأهالي شمال سيناء ، تحت رعاية  نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

وضمت القافلة 5 تخصصات طبية وهي "الباطنة والعيون والنساء والأنف والأذن والمسالك" بجانب عيادات تنظيم الأسرة، ومعمل تحاليل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة..

 

1633حالة :

وتم الكشف علي طفال 162 تخصص اطفال ، وتخصص  رمد 60 حالة ،   وتخصص انف واذن  50 حالة ،وتخصص نسا  118 حالة ،وتخصص   باطنه 73 حالة ، بإجمالي عدد المستفيدين 463 حالة .
 و500 حالة توعية صحية ، وعمل تحاليل ل 26 حالة ، وصحة وسلامة 322، وتقديم دعم نفسي 322 حالة ، باجمالى عدد المستفيدين 1633 حالة .
 

 وعلى هامش عمل القافلة الطبية التابعة للهلال الأحمر عُقدت لقاءات مع المواطنين للتوعية عن المبادرات الرئاسية، وعن أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، وعن توافر تحاليل الإعتلال الكلوي والسكر التراكمي والدهون بالدم .

وقام بعض متطوعي الهلال الأحمر المصري بعمل برنامج تثقيفي وترفيهي للأطفال...
الهلال الاحمر المصري فرع شمال سيناء.

وتفقد أعمال القافلة  الدكتور  طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ،  وسعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد،  اعمال القافلة،  بحضور الدكتور وليد محمد جمعة مدير الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورعلي حمدي ابو عالية مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، والسادة النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ، 

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