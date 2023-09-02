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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق شارة بدء حملة "حقك تنظمي" بالشرقية

صدى البلد

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شارة بدء فاعليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، اليوم السبت من داخل وحدة طب الأسرة بدهمشا، التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ٢-١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة ٥ أيام في الفترة من ٢ حتى ٦ سبتمبر، وتضم ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر،  العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة".

 

 

تفقد وكيل الوزارة يرافقه مديرة إدارة تنظيم الأسرة، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمشتول السوق، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، متفقدا عيادة تنظيم الأسرة، ونادي المرأة مشيداً بالمشغولات اليدوية للسيدات، وموجهاً مديرة إدارة تنظيم الأسرة، بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل إدارة صحية بالمحافظة، في الوحدات المميزة، وذات الإقبال العالي، وذلك لتشجيع السيدات بالقرية أعضاء نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح ومن داخل المنزل، كما أشاد وكيل الوزارة بأداء الفرق الطبية بالوحدة، وخاصة مسئولة ملفات طب الأسرة بالوحدة، موجهاً بصرف مكافأة مالية لها ٥ أيام هي وجميع العاملين بالوحدة، نظراً لجهودهم المخلصة وكفاءتهم في العمل.

 

وفي سياق متصل تفقد الدكتور هشام مسعود يرافقه أيمن هيكل رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، عمل الفرق الطبية بالعيادة المتنقلة لتنظيم الأسرة بقرية العجمي، مؤكداً علي أهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع المترددات علي الحملة، متفقدا عمل الفرق الطبية المتحركة الخاصة بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمركز شباب العجمي، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرية، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية والجهاز الإشرافي ومدير الإدارة الصحية بمشتول السوق، كما قدم الشكر لرئيس مركز ومدينة مشتول، على حرصه على التواجد وتقديم العون والمساعدة للفرق الطبية بحملة حقك تنظمي والمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وذلك تنفيذاً لتعليمات معالي محافظ الشرقية، بتعاون كافة الأجهزة التنفيذية مع القطاع الصحي، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بمحافظة الشرقية.

 

وأوضح "مسعود" بأن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

 

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال ٢١٥ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١١ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٧ طبيب مدرب، و ٣١٥ ممرضة، و ٣٧١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، بأن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ستنطلق في باقي الإدارات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ١٩ إدارة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، أبو حماد، القرين، منشأه أبوعمر، صان الحجر".

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