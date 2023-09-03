أخبار التعليم| نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. طريقة سهلة للحصول عليها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحميل نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقعها الرسمي على الإنترنت.

جامعة المنصورة الأهلية تستعد للعام الدراسي 2023-2024 بـ 6 برامج جديدة |تفاصيل

عقد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية اليوم السبت ، اجتماعًا بمديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ، وتابع خلال الجولة التفقدية بالجامعة أعمال التنسيق والقبول للطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية كما استطلع آراء الطلاب وأولياء الأمور عن مدى سهولة إجراءات القبول بالبرامج المختلفة والتعرف عل المشكلات التى تواجههم أثناء القبول بالجامعة

عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر.. ظاهرة فلكية مرتقبة بعد يومين

تشهد سماء مصر بعد غد، الإثنين، اقتران القمر مع كوكب المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية (عملاق المجموعة الشمسية)، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، بالرصد والتصوير؛ إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

دار العلوم القاهرة: التقديم بالدراسات العليا ينتهي الأربعاء

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إنه قد تم فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024.

الثلاثاء القادم.. التقديم الورقي للمستوى الأول برياض الأطفال والأول الابتدائي

حرصًا من الأزهر الشريف على تلبية رغبات أكبر قدر من أولياء الأمور؛ بشأن إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري بالمستوى الأول رياض أطفال والصف الأول الابتدائي، وإعمالًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية؛ فقد وفرت منطقة الإسكندرية الأزهرية فترة مسائية في عدد من معاهد المنطقة.

شروط تحويل ونقل القيد لكلية طب عين شمس

حددت كلية الطب بجامعة عين شمس شروط تحويلات العام الجامعى 2023-2024 ، للبرنامج العام والبرنامج الطبي الموسع (EMP).

نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. طريقة سهلة للحصول عليها

نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيطرت على جميع محركات البحث موعد إعلان نتيجه المرحلة الثالثة حيث يترقبها الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم والتحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

قرارعاجل بشأن ضوابط قبول الطلاب ذوي الهمم في المدارس بالعام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن آخر موعد لتقديم طلبات حالات دمج ذوي الهمم في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 نوفمبر 2023 وفقا للضوابط التالية :