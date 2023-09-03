تغيير في الأحوال الجوية.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

أكدت الإعلامية هند النعساني أنه كان في الأيام الماضية نسمة هواء لطيفة، في الكثير من الأماكن، وأن هيئة الأرصاد الجوية قالت إن نسمات الهواء مستمرة لمدة يومين.
وأضافت هند النعساني، " خلال برنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية صدى البلد " أن درجات الحرارة من يوم الثلاثاء سوف ترتفع، ولكن اليوم هناك انخفاضات.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 33 -24
الإسكندرية 31- 23
الإسماعيلية 35- 24
الغردقة 38 -29
المنيا 35- 22
العاصمة الإدارية 33 -24
6 أكتوبر 34- 24
بنهــــا 33- 23
دمنهور 33- 24
وادي النطرون 34- 23
كفر الشيخ 33 -23
المنصورة 33 -23
الزقازيق 34 -24
شبين الكوم 33- 24
طنطا 33- 23
دمياط 31- 24
بورسعيد 31- 24
السويس 35- 24
العريش 31- 24
رفح 30- 24
رأس سدر 34- 24
نخل 32- 19
كاترين 32- 17
الطور 33- 25
طابا 32 -26
شرم الشيخ 38- 29
العلمين 30- 23
مطروح 30- 24
السلوم 30 -23
سيوة 34 -22
رأس غارب 38- 28
سفاجا 37 -29
مرسى علم 38- 29
شلاتين 39- 30
حلايب 35- 28
أبو رماد 35 -28
رأس حدربة 36- 28
الفيوم 35- 23
بني سويف 34- 23
أسيوط 35- 23
سوهاج 36 -25
قنا 40- 26
الأقصر 41- 27
أسوان 41- 28
الوادي الجديد 39- 24
أبوسمبل 41 -28