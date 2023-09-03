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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي: نتوقع أن يقدم الأهلي موسما قويا

الأهلي
الأهلي

 أكد محسن لملوم الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي يقوم حاليًا بعمل معسكر تدريبي، موضحًا أن الأهلي منذ سنوات طويلة لم يقوم بعمل معسكرات بسبب تلاحم المباريات و البطولات.

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وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج " صباح البلد " والمذاع على فضائية " صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن لاعبي الأهلي، في معسكر لـ الاستعداد للموسم الجديد، على الرغم من عدم تحديد موعد الدوري حتى الآن.

ولفت إلي أن الأهلي في الماضي كان يعلب المواسم، و البطولات، دون فاصل، ولكن الآن هناك تجمع لـ لاعبي الأهلي في النمسا.

وأشار إلي أن الأهلي قام بعمل مباريات ودية، ولكن الجميع يتوقع تقديم موسم قوي، بعد هذا الإعداد.

 

محسن لملوم الأهلى النادي الأهلي صباح البلد صدى البلد لاعبي الأهلي

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