ماتت عصفورة الجنة..أهالي قرية قرانشوا بالغربية يشيعون جثمان "سارة أحمد " ضحية الاسكيت

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بقرية قرانشوا بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم في مشهد جنائزي مهيب جثمان الطفلة "سارة أحمد "عصفورة الجنة ضحية حادث "الاسكيت" عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية .



وشارك في تشييع جثمان الطفلة الضحية أقاربها وزميلاتها اللاتي اتشحوا سوادا وحزنا بارتدائهم الملابس السوداء حتي وداعها الأخير ودفنها بمقابر أسرتها .

كما تعرضت أسرة الطفلة ووالديها بحالة من الصدمة والوجيعة والانهيار الكامل أثناء مراسم تشييع جثمانها علي أثرها التف المحبين للفقيدة حول جسدها رافضين ترك نعشها وهم في حالة انهيار وبكاء كامل .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بوفاة الطفلة "سارة أحمد " 13 سنة جراء حادث سير أثناء لهوها بواسطة لعبة اسكيت بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الوقوف على تطورات الحادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

FB_IMG_1693700465463