عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماتت عصفورة الجنة..أهالي قرية قرانشوا بالغربية يشيعون جثمان "سارة أحمد " ضحية الاسكيت

الطفلة الضحية بالغربية
الطفلة الضحية بالغربية

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بقرية قرانشوا بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم في مشهد جنائزي مهيب جثمان الطفلة "سارة أحمد "عصفورة الجنة ضحية حادث "الاسكيت" عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية .

جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بالمجمع الطبي للكليات


وشارك في تشييع جثمان الطفلة الضحية أقاربها وزميلاتها اللاتي اتشحوا سوادا وحزنا بارتدائهم الملابس السوداء حتي وداعها الأخير ودفنها بمقابر أسرتها .
كما تعرضت أسرة الطفلة ووالديها بحالة من الصدمة والوجيعة والانهيار الكامل أثناء مراسم تشييع جثمانها علي أثرها التف المحبين للفقيدة حول جسدها رافضين ترك نعشها وهم في حالة انهيار وبكاء كامل .

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بوفاة الطفلة "سارة أحمد " 13 سنة جراء حادث سير أثناء لهوها بواسطة لعبة اسكيت بنطاق دائرة المركز.

txt

جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بالمجمع الطبي للكليات


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الوقوف على تطورات الحادث .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

FB_IMG_1693700465463
FB_IMG_1693700465463
FB_IMG_1693700192475
FB_IMG_1693700192475
الأسر والعائلات الاجهزة الامن أسرة الطفلة الصدمة والوجيعة الطفلة الضحية المجمع الطبي النيابة العامة الملابس السوداء بمحافظة الغربية تشييع جثمان تشريح الجثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

بنظام الساعات المعتمدة.. برنامج جديد للزراعة المحمية للحاصلات البستانية بـ «طنطا»

ترشيحاتنا

بارقة أمل أمام كوارث الحرارة قبل «COP28» في دبي.. قمة المناخ الإفريقية بنيروبي تنطلق غدا بحثا عن المليارات لدول القارة السمراء

تهديدات بعقد زواج عرفي وموبايل أيفون وراء التخلص من فرح.. تفاصيل مثيرة

بسبب عودة ترامب.. تحذيرات خطيرة من انهيار حلف الناتو عام 2025

أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

غلق الطريق الزراعي السريع بالقليوبية .. صور

ليفربول يتقدم بهدفين على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ