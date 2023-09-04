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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..أحمد موسى يروي تفاصيل زيارته لسيناء..وتحذير عاجل من الأرصاد

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أحمد موسى عن زيارته لسيناء: شواطئ العريش كاملة العدد
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارته لـ سيناء، قائلا "الصيف كامل العدد في منتجعات وشواطئ وفنادق العريش"، موضحا أن العريش باتت مثل شطورة وسيوة والإسكندرية وأكتوبر في الأمن والأمان، وكذلك رفح ووسط سيناء وكل منطقة في مصر على هذا الحال، وهذا كان ثمنه كبيرًا.

أحمد موسى يرصد شهادات أهالي سيناء عن الفترة الصعبة لحكم مرسي| شاهد
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه استمع اليوم إلى شهادات وروايات أهالي سيناء عن تفاصيل الفترة الصعبة التي عاشوها خلال فترة حكم محمد مرسي، وخلال مواجهة الإرهاب، مؤكدين أنهم لم يستطيعون في ذلك الوقت الخروج من منازلهم .

سمير فرج: سيناء بوابة الهجوم على مصر منذ أيام الهكسوس
كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، تفاصيل ما يحدث في سيناء من تنمية ساهمت بدورها تحقيق الأمن القومي، مضيفا:"  سيناء كانت بوابة للتخريب والإرهاب والهجوم على مصر منذ 4 آلاف عام وتحديدًا أيام الهكسوس وصولا إلى الكيان الإسرائيلي والإرهاب.


أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس
كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاع كبير في نسب الرطوبة.

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر
كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، عن مصير أسعار السجائر بعد استحواذ شركة جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة الإماراتية على 30 % من إجمالي أسهم الشركة الشرقية للدخان.

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر
كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، تفاصيل موعد حل أزمة السجائر في مصر، مؤكدا "أزمة  السجائر في مصر ونقصها تنتهي خلال أسبوع بعد زيادة استيراد التبغ".

لا تنخدعوا بدرجات الحرارة.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين: الارتفاعات لم نشهدها سابقا
وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن البلاد تشهد تحسنا واضحا في درجات الحرارة، بداية من يوم الجمعة الماضية، كما أن هناك تحسن جوي واضح في فترات الليل والساعات الأولى من النهار.

رد فعل تركي آل الشيخ في حفل محمد الحلو.. بعد عمار يا سعودية
أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن تفاجئه بمداخلة المستشار تركي آل الشيخ في حفل محمد الحلو. وقد قام تركي آل الشيخ بقطع الحفلة لتهنئة الحلو داخل الحفل وعلى الهواء مباشرة.

هقول إنك بتمارسي الرذيلة.. فتاة تستغيث من تهديدات زوجها
رصد برنامج تفاصيل، مأساة سارة "فتاة متزوجة"، مع زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب وطردها من شقتها.

محلل: معدل التضخم في بريطانيا وصل إلى 9% والأزمات مستمرة| فيديو
تحدث المحلل الاقتصادي محمد هشام عن أزمات  الاقتصاد البريطاني، الذي يمر فى الوقت الحالي بأزمات مستمرة وسط ضغوط الأسعار وارتفاع الفائدة.

 

أهالي سيناء الإعلامي أحمد موسى الاسكندرية ارتفاع الفائدة السجائر في مصر الشركة الشرقية للدخان برامج التوك شو

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الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

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بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

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