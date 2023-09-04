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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الظهير جنوب الشيخ زويد

قافلة طبية بقرى جنوب
قافلة طبية بقرى جنوب الشيخ زويد

 

نظمت الإدارة الصحية بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء ، قافلة طبية لخدمة أهالي قرية الظهير جنوب الشيخ زويد ، بتوجيهات من  اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واشراف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، والدكتور وليد محمد جمعة مدير الرعاية الأساسية بالمديرية .

 

وقد تابع الدكتور علي حمدي ابو عالية مدير  الإدارة الصحية بالشيخ زويد،  أعمال القافلة وبرفقته دكتور محمد فايز ، والدكتور أحمد منصور ، والدكتورة ريم سامي،  والدكتورة رحمة أحمد من الإدارة .

 

الأمراض المزمنة:

 

حيث تم الكشف على جميع الحالات المرضية، ومتابعة أصحاب الأمراض المزمنة منهم، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

 

وعلى هامش عمل القافلة الطبية تم تنفيذ المبادرات الرئاسية للأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، وتحاليل الإعتلال الكلوي والسكر التراكمي والدهون بالدم.
 

 كما عقدت  نادية نجيب مشرفة نوادي المرأة ندوة مع الأطفال لشرح الطرق الصحيحة لغسيل الأيدي ولتجنب العدوى بفيروس كورونا والأمراض المعدية.

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