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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رقة وجمال.. فستان ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك صور جديدة للكاتبة ياسمين الخطيب وذلك خلال ظهورها وهي تستعرض إطلالاتها من خلال جلسة تصوير ناعمة بفستان رقيق 

ظهرت الكاتبة ياسمين الخطيب بفستان باللون الأزرق الهادئ بلون أمواج البحر بتصميم بسيط غير متكلف 

وكان تصميم الفستان يعتمد علي نوعين من القماش جزء لامه ضيق والجزء الآخر من الشيفون الواسع الناعم 

واعتمدت في إطلالاتها علي مجوهرات رقيقة جدا مع تسريحة شعر غير متكلف حيث اعتمدت علي إسدال شعرها علي كتفيها 

وانهالت التعليقات علي الصور وأبرزها عندما تجتمع الرقه مع الجمال ونضيف لها لمسه فنان هنا تكتمل اللوحه 

 

واليكم الصور 

 

 

 

 



 

الكاتبة ياسمين الخطيب الفستان تسريحة شعر ياسمين الخطيب ياسمين أمواج البحر

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