إزالة 23 حالة تعد على أراض زراعية وبناء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة 23 حالة تعد على أراضي زراعية وبناء مخالف بمراكز القوصية وصدفا والفتح وأسيوط والبداري وأبنوب وحي شرق خلال حملات الإزالة التي يتم شنها بصفة دورية عقب رصد لأي حالات مخالفة وقبل تفاقمها على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء الوحدات القروية ومسئولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل) مشيراً إلى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو أي بناء مخالف دون توقف والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس بناءاً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بتنفيذ إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز القوصية عبارة عن (ردم أساسات وقواعد ، وفك شدة خشبية ، وإزالة أسوار بالبلوك الأبيض) ، وتنفيذ عدد 6 حالات تعدي على أرض زراعية بقرى (البربا ، بني فيز ، مجريس) التابعة لمركز صدفا برئاسة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا.

أما في مركز الفتح برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح فقد تم تنفيذ 3 حالات إزالة ( أعمدة على ارض زراعية ، وسور على أملاك دولة ، وإزالة تعدى على أرض زراعية) في قريتي عرب مطير وبصرة بالإضافة إلى إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، وتنفيذ أعمال فك شدة خشبية بقرية العتمانية وازالة سور بالبلوك الأبيض مخالف للقانون بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري فضلاً عن إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف وذلك بردم قواعد أساسات في المهد بحوض سعيد بالشنابلة التابعة لمركز أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وإزالة اعمدة الحوائط الدور الرابع عشر بتقسيم البترول بحي شرق برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق حيث يأتي ذلك بالتنسيق مع نواب رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإزالات والإشغالات والزراعة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية.