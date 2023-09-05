عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إنجي أنور: الدولة تتعامل مع ملف تطوير منظومة العدالة باعتباره مشروعا قوميا

الإعلامية أنجي أنور
الإعلامية أنجي أنور

تناولت الإعلامية انجي انور العدالة الناجزة، واهم خطوات الحكومة لتطوير منظومة العدالة، والتعامل معها باعتبارها مشروع قومي

وقالت في افتتاحية برنامج مصر جديدة والذي تقدمه مساء الإثنين عبر فضائية etc أن العدالة البطيئة ظلم محقق،  قاعدة يعرفها أهل القانون والعدالة ،ويعاني منها من له حقوق متعطلة أو قصاص مؤجل، لاسيما في جرائم الدم وقضايا الميراث والمعاملات التجارية والأحوال الشخصية.

واضافت ان الدولة أدركت المشكلة في منظومة العدالة وقررت إصلاحها، وأشارت إلي أنه في عرف الدول الإرادة الحقيقية اهم من القرار ، وان الدولة تعرف اراتها، 
عندما تجد رأس الدولة ورأس السلطة التنفيذية يتابع قراراتها ويراقب تنفيذها ويضغ لكل اشكالية حلول مش حل واحد، وهو ما حدث فالرئيس السيسي اجتمع مع وزير العدل أكتر من مرة هذا العام منهم مرتين في أقل من 30 يوم، وهو ما يثبت ان تطوير مظومة العدالة مشروع قومي للدولة.

وأشارت ا لي اجتماع الرئيس السيسي مع  المستشار عمر مروان وزير العدل واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمتابعة تنفيذ مشروعات وزارة العدل، ومدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهومجمع مركزي للمحاكم ومراكز للدراسات، فضلا عن تطوير التقاضي عن طريق كوادر بشرية كافية وجاهزة وكفاءات قضائية على أعلى مستوى وتطوير المحاكم وتجهيزها تكنولوجيا.

عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي

وذكرت قبل 10 أيام عقد اجتماع بين الرئيس السيسى ووزير العدل يوم 24 أغسطس الماضي من اجل تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، ورفع كفاءة المحاكم فى محافظات مصر وتطويرها تكنولوجيا، و في شهر يوليو وتحديدا يوم 24 يوليو، كان هناك اجتماع آخر بينهما عنوانه سرعة التقاضي وحفظ الحقوق،  أعلن الوزير عن ارقام مهولة لعدد القضايا اللي بتنظرها المحاكم الاربع سنوات الماضية،  وعددها بالملايين منها تقريبا 4 مليون قضية مدنية وأحوال شخصية، غير ٢٦ مليون جنحة.. وحوالي مليون طعن واستئناف،   لافتة الي أن كل القضايا تم الانتهاء من نسب عالية جدا منها


واكدت أن تطوير المحاكم.. التقاضي عن بعد.. تحديث منظومة التحقيق واستخدام الذكاء الاصطناعي فيها.. ونقل حفظ أوراق التقاضي لمستوى تاني من الحداثة.. واعتماد اجراءات تجديد الحبس الاحتياطي بنظام الدواير التلفزيونية المغلقة في المحاكم وربطها مع السجون المركزية..  ميكنة الخدمات اللي بيحتاجها المحامين والمتعاملين مع المنظومة، وتطوير 400 محكمة على الأقل بشكل جزئي أو شامل وإنشاء وافتتاح محاكم جديدة، والتوسع في مكاتب جديدة للخبراء وتطوير شغلهم، جميعها يثبت جدية الدولة في التعامل مع ملف العدالة وقناعتها وايمانها بأن العدالة أهم أركان استقرار المجتمع،  وان العدالة ناجزة ومنجزة والقانون هو من يحككم العلاقات بين الناس مش شريعة الغاب ولا منطق أخد الحق بالدراع.

واختتمت تطوير منظومة العدالة مشروع قومي للبلد مثل كل المشروعات العملاقة 
ومصر  تشبه خلية النحل.. كل واحد شغال علشان البلد تطلع لقدام.

منظومة العدالة العدالة الحكومة الاحوال الشخصية وزير العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

سيف زاهر يكشف تفاصيل عن مهاجم الأهلي الجديد

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

سرقوا أموال العملاء ..قرار عاجل ضد مسئولين بشركة شهيرة للتأمين على الحياة

ترشيحاتنا

قمة أفريقيا للمناخ.. ما الخيارات المتاحة لدول القارة لحماية مواردها الطبيعية؟

لإثارة البلبلة.. المتحدة للخدمات الإعلامية: اللائحة المتداولة عن تقسيم الفنانين غير حقيقية

كاميرا 50 ميجابكسل.. هاتف أوبو Oppo A38 يظهر رسميا في الإمارات

لهذه الأسباب.. الأهلي ينفي التفاوض مع مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي

برعاية الرئيس.. انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية| اليوم

لدعم روسيا بالسلاح ضد أوكرانيا.. من كشف عن زيارة كيم جونج أون لموسكو؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعبنا من الانتظار.. رسالة مؤثرة من مشجعة اتحاد جدة إلى محمد صلاح

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

فيديو

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

حفل لكشف جنس الجنين ينتهى بمأساة .. ماحدث كان صدمة

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ