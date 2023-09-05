بكاء صبحي خليل على الهواء لهذا السبب.. وتفاصيل مشاركته بمسلسل الاختيار.. ويروي معاناة مرض ابنته

حل الفنان صبحي خليل مع زوجته، في ضيافة برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، و كشف الكثير عن حياته الشخصية و الفنية.

كنت هتجنن للمشاركة بمسلسل الاختيار وعايز أسيب تاريخ لأولادي

كشف الفنان صبحي خليل، عن إرادته و إصراره الشديد بالمشاركة بمسلسل الاختيار، معقبا: " كنت هتجنن في أول جزئين و عايز أشتغل بعمل وطني".

وأوضح صبحي خليل، أن مسلسل الاختيار هو توثيق و عمل وطني سيبقى للأجيال، لافتا: "كنت بدعي أنهم يطلبوني بالجزء الأول و الثاني للاختيار إلى أن جاء ترشيحي بالجزء الثالث".

دوره بمسلسل الاختيار

وأضاف، أنه شعر بسعادة كبيرة بعد معرفته أنه سيؤدي دور هام بالمسلسل و كان دور رئيس الوزراء السابق "هشام قنديل"، موضحا: "كنت عايز أسيب تاريخ حلو لأولادي".

مكنش معايا غير 12 ألف جنيه.. تفاصيل إصابة ابنته بالسرطان

كشف الفنان صبحي خليل، أن ابنته الكبرى "داليا" أُصيبت بمرض السرطان و أستمر معها لمدة 7 سنوات، و بالبداية لم تكن هناك أي تشخيصات تُظهر احتمالية إصابتها بهذا المرض.

وأضاف "خليل"، أنه تم تشخيصها بأن لديها سرطان من الدرجة الرابعة نتيجة تناولها أدوية و مضادات حيوية بسبب تشخيص خاطئ.

كنت بمر بأزمة مادية

وأوضح "خليل"، أن بعد معرفته بهذا الخبر كان يمر بأزمة مادية و لا يتملك في حسابه البنكي سوى 12 ألف جنيه فقط، و أول جلسة كيماوي كانت بـ 24 ألف جنيها، منوها إلى أنها اتخذت 74 جلسة كيماوي.

سبب سفرها إلى فرنسا

وتابع، أنه كان يعمل في هذه الفترة حتى يعالجها، مضيفا أنها قامت بالسفر إلى فرنسا لتقوم بإجراء عملية زرع نخاع و ذهب إليها هو و زوجته بعد شهرين، مؤكدا أن حاليا تم شفائها و أنها بأفضل حال.

بكائه على الهواء بسبب مكالمة ابنته ورسالتها له

بكى الفنان صبحي خليل، على الهواء تأثرا بمكالمة ابنته "داليا" التي كانت تعاني من مرض السرطان لمدة 7 سنوات.

وقالت داليا خليل، إنها أجرت العديد من العمليات و لكنها بعد كل عملية كانت تنده على والدها لتطمئنه.

ووجهت داليا خليل، رسالة لوالديها على الهواء قائلة: "مقدرش أعيش من غيركوا، أنتم أهم حاجة في حياتنا وحياة صحابنا، و بدعيلهم باستمرار".

هديتها لوالدها في عيد ميلاده

وأوضحت، أنها أهدت والدها براد شاي قديم بعيد ميلاده؛ لحبه و تقديره للأشياء الكلاسيكية، منوهة بأنها تغير على والدها من المعجبات، خاصة عند تواجدها معه بالأماكن العامة.