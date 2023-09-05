دكتورة جنب مهنة التمثيل|سهر الصايغ توجه نصائح للعناية بالأسنان .. تعرف عليها

وجهت الفنانة سهر الصايغ بعض النصائح لجمهورها من أجل العناية بأسنانهم خاصة أنها تمارس مهنة طب أسنان بجانب التمثيل.

وقالت سهر الصايغ فى تصريحات تليفزيونية: لابد من غسل الأسنان مرتين يوميا صباحا ومساء وليس بالضرورى أن تحرص على تبييض الأسنان باستمرار.

وأضافت : تبييض الأسنان باستمرار قد يضر طبقة المينا، وأنصح أيضا بضرورة تقليل شرب السجائر والتى تؤثر على الأسنان أيضا وأتمنى أن يقوم المواطن بإجراء كشف طبى كل 6 شهور لتنظيف أسنانه.

فيلم الباب الأخضر

وكان اخر أعمال سهر الصايغ فى السينما فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

تدور أحداث الفيلم خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم، وقامت مطربة الراب نغم صالح بتقديم الأغنية الدعائية للفيلم.

مسلسل بابا المجال

وكان آخر أعمال سهر الصايغ فى التليفزيون مسلسل “بابا المجال” والذى عرض فى رمضان المنصرم وشارك فى بطولته كل من مصطفى شعبان وجومانا مراد وباسم سمرة ورياض الخولي، وسوسن بدر وسما إبراهيم.

يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجانى.